Döntöttek Brüsszelben: nem támogatják Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) kedd délelőtti, Brüsszelben tartott ülésén döntött arról, hogy nem támogaják Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, ahogy Ilaria Salisét és Dobrev Kláráét sem. Az ügyben a végső szót az Európai Parlament mondhatja ki: bár nem jellemző, hogy a bizottsággal ellentétes módon szavaznának a képviselők, Salis esetében még lehet erre reális esély.

Mint az Euronews írta,

kedd délelőtt a JURI 25 tagja titkos voksoláson szavazott hét, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelemről.

A bizottság ennek fényében ajánlást fogalmaz meg arról a parlamentnek, hogy jóváhagyják vagy elutasítsák-e a mentelmi jog felfüggesztését. A hét kérelem közül három Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére vonatkozott, de rajta kívül Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, valamint Ilaria Salis, a magyarországi antifa-bűncselekményben érintett olasz EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazott a bizottság. A fennmaradó két kérelem Michał Dworczykra és Daniel Obajtekre vonatkozott, akik mindketten a lengyel konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt tagjai, és mindkettejükkel szemben nyomoznak a lengyel hatóságok.

Magyar Péter esetében a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó első kérelmet a magyar legfőbb ügyészség küldte el, és azokkal a vádakkal kapcsolatos, amelyek szerint Magyar a Dunába dobta egy férfi telefonját, miután egy budapesti szórakozóhelyen összeveszett vele, amiért az illető filmezte őt. A másik ügyet a költségvetési csalással vádolt korábbi parlamenti képviselő, Simonka György indította Magyar Péter ellen rágalmazás miatt, a harmadik bírósági ügy pedig szintén egy rágalmazás, melyet a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezett a Tisza Párt vezetője ellen.

Így szavaztak a bizottság tagjai – nem valószínű, hogy a parlament másképp döntene Magyar Péter esetében

A keddi délelőtti ülésen az Euronews értesülései szerint

sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis esetében nem támogatta a bizottság a mentelmi jog felfüggesztését.

Mindezt több másik forrás is megerősítette az Euronews-on kívül a sajtóban és a közösségi médiában. Magyar és Dobrev kérelmei esetében cikkünk megjelenésekor még nem lehet tudni arról, hogy milyen szavazati arány mellett döntöttek erről a bizottsági tagok. Ez egyedül Ilaria Salis esetében derült ki nem sokkal a döntés után, nála csak egyetlen szavazaton múlt a határozat: a bizottság 13 tagja szavazott a mentelmi jogának felfüggesztése ellen, miközben 12-en támogatták az Euractiv szerint (a külföldi sajtót egyébként a híradások alapján Salis ügye sokkal jobban foglalkoztatja, mint Magyaré).

: az MTI által közölt információk szerint Magyar Péter esetében hét bizottsági tag támogatta a mentelmi jogának felfüggesztését, míg 18 EP-képviselő ellenezte azt].

Ha egy képviselő mentelmi jogát felfüggesztik, akkor a nemzeti hatóságok saját hatáskörben bírósági eljárást indíthatnak az adott személy ellen, de mandátumát továbbra is megtarthatja. Bár az EP Jogi Bizottsága most állást foglalt a kérdésben,

a végső döntést mind a hét kérelemre vonatkozóan az Európai Parlament – októberben esedékes – plenáris ülésén fogják meghozni (bár nem jellemző, hogy a plenáris ülésen ellentmondanának a bizottság döntéseinek).

Mint az Euronews is megjegyezte: kicsi a valószínűsége annak, hogy Magyar Péter elveszíti mentelmi jogát, ugyanis a jobbközép Európai Néppárt (EPP) tagja, amely az EP jelenlegi legnagyobb frakciója, és az EPP-n kívül valószínűleg a Szocialisták és Demokraták, a Renew Europe és a Zöldek/EFA pártcsaládjai is várhatólag a felfüggesztés ellen fognak szavazni.

Az Európai Baloldal pártcsaládjának jóval kisebb frakciójához tartozó Ilaria Salis viszont jobban aggódhat az októberi szavazás miatt:

az Euronews szerint az antifa-képviselő esetében az EPP támogathatná a mentelmi jog felfüggesztésének kérelmét, a jobboldali Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) és a szélsőjobboldali Hazafiak Európáért (PfE) pártcsaládokkal egyetemben, akikkel már meglehet a többség a döntéshez.

Dobrev Klára esetében viszont a politikai erőviszonyok tükrében nem tűnik valószínűnek, hogy ilyen döntés születne.

Rendkívüli döntést javasolt az egyik képviselő Ilaria Salis esetében

Adrián Vázquez Lázara szociáldemokrata európai parlamenti képviselő – aki a szavazás előtt jelentést írt Ilaria Salis ügyéről a bizottságnak – az Euractivnak elmondta:

szerinte a magyar kormány fellebbezni fog az Európai Bíróságnál, ha az EP meghagyja Salis mentelmi jogát.

Azt is elmondta, hogy a mostani voksolás előtt azt a javaslatot tette, hogy az olasz politikus mentelmi jogát csak azt követően függesszék fel, ha jogerős bírósági ítélet születik ellene.

A szociáldemokrata bizottsági tag ezzel kapcsolatban a Politicónak nyilatkozva részletesebben is kifejtette: Ilaria Salis esetében „felelőtlen” dolog lenne elutasítani a mentelmi jog felfüggesztését, merthogy ő még 2023 februárban követte el a bűncselekményt, amikor nem volt EP-képviselő, ezáltal pedig a parlament szokásos jogi eljárását is sértené, ha most megmaradna a mentelmi joga.

„Az üzenet az lenne, hogy a Parlament politikai okokból megpróbálta előnyben részesíteni egyik tagját, megkerülve a Ház szabályait”

– mondta a politikus, aki szerint ebben az esetben a magyar kormány is jó eséllyel megnyerné az ügyben indított pert az Európai Bíróságon.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás.