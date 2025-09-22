Minden család számára óriási veszteségeket okozna a Tisza-adó bevezetése – jelentette ki Vitályos Eszter

Minden család számára óriási veszteségeket okozna a Tisza-adó, a Fidesz ezért juttatja el a többkulcsos adó bevezetésének hatásait bemutató szórólapjait a háztartásokba – jelentette ki a kormányszóvivő hétfőn a Harcosok órája című online műsorban. Vitályos Eszter azt mondta, nem fogják engedni, hogy progresszív adózást vezessenek be, mert azzal a magyarok rosszul járnának, minden család óriási veszteségeket szenvedne el.

Vitályos Eszter kijelentette, egy kétgyermekes család esetén 2,8 millió forintos veszteséget jelentene az adóemelés évente.

A Tisza Pártnál 22 és 33 százalékos adókulcsok bevezetéséről gondolkodnak, de a Fidesz ezt elutasítja, az egykulcsos adóban hisz, úgy gondolják, ez az igazságos rendszer – közölte.

A kormányszóvivő hangsúlyozta,

nem fogják engedni, hogy progresszív adózást vezessenek be, mert azzal a magyarok rosszul járnának, minden család óriási veszteségeket szenvedne el.

Vitályos Eszter kifejtette, a Tisza Párt tervei szerint mindenki, aki az átlagbér fölött keres, jóval többet adózna. A jelenlegi 15 százalékos helyett 22 százalék lenne az átlagbér fölötti keresők adókulcsa, és 33 százalék azoknak, akik viszonylag jó módban élnek. A diplomás átlagbért kapók 943 ezer, a rendőrök 372 ezer, az autóbuszvezetők 254 ezer forinttal keresnének kevesebbet – tette hozzá.

A Tisza Párt több jelenlegi kedvezményt is megvonna – folytatta a politikus, példaként említve a 25 év alattiak szja-mentességét, amely megszüntetése miatt egy átlagbért kereső fiatal csaknem 1,3 millió forinttal kapna kevesebbet évente.

A közbeszéd változásáról szólva Vitályos Eszter kifejtette, a korábbi kampányokhoz képest felfokozódott indulat figyelhető meg, már nemcsak a közösségi médiában és digitális térben, hanem személyesen az utcán, rendezvényeken is.

A politikus szerint ez a Tisza Párt megjelenéséhez köthető.

Már a 2022-es kampányban is előfordultak gyalázkodó, fenyegető kommentek. Jelenleg azonban valamiféle automatizmus, irányítottság látszik az ilyen hozzászólásoknál

– értékelt.

Vitályos Eszter megdöbbentőnek nevezte, hogy sajtóhírek szerint Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője egy rendezvényen fegyvert viselt. Nem fordult elő a magyar politikában, hogy egy közéleti szereplő gyermekek és felnőttek között úgy jelenjen meg, hogy fegyver van nála – hangsúlyozta.

A kormányszóvivő kiemelte, az Otthon Start program a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési lehetőséget biztosítja a magyarok számára. A piaci hitelekhez képest a fix 3 százalékos kölcsön 10 millió forintonként havonta 30 ezer forintos megtakarítást jelent.

A kormány azt szeretné, hogy minél több magyarnak legyen lakástulajdona

– hangsúlyozta a politikus.

Vitályos Eszter felidézte, a kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjas szervezetekkel, és a megállapodás minden egyes pontját évről évre be is tartja. Ennek volt a része a 13. havi nyugdíj visszaadása és az, hogy bizonyos gazdasági növekedés fölött nyugdíjprémiumot is fizetnek.

A Harcosok órája című műsor hétfői adása Németh Balázs Facebook oldalán érhető el.

A novemberi nyugdíjjal érkezik majd az infláció miatt járó nyugdíj-kiegészítés, ami átlagosan 47-51 ezer forint között van, valamint a nyugdíjasok megkapják a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat is, melyeket év végéig lehet fölhasználni – tudatta a kormányszóvivő.

A műsor másik vendégeként Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára egyebek mellett arról beszélt, hogy „rejtett szalonrasszista magatartás”, amikor a balliberális oldalon lebecsülik a romák szavazatát, ezért sem véletlen, hogy a kormánypártokért, a keresztény konzervatív értékrendért nagyon sokan kiállnak a roma közösségen belül. Ebben nőttek fel, ebben hisznek, és már látható a roma közösségben az elmúlt 15 év polgárosodási folyamata annak ellenére is, hogy a baloldali mainstream „nagyon erősen próbálja egyfajta társadalmi megosztás felé generálni a dolgokat”, finoman becsempészni az előítéleteket.

Sztojka Attila a szakpolitikai eredményeik közé sorolta, hogy a szegénységben élők számát több mint egymillió fővel csökkentették, ami európai vonatkozásban is óriási eredmény, és ma 50 százalékkal többen dolgoznak Magyarországon a roma közösség berkein belül, mint a 2010 előtti időszakban. Duplájára nőtt az érettségizett és a diplomával rendelkező roma fiatalok aránya, továbbá 30-40 roma származású polgármester dolgozik már az országban, mindez pedig a polgárosodási folyamat része, hogy a középosztályban egyre nagyobb számban van jelen a roma közösség.

„A cigányság felemelkedése akkor tud igazán erőteljessé válni, ha a nemzetben gondolkodik és a magyar nemzeten belül a magyar társadalom veszi a kezébe a saját sorsát és nem külföldi igényeknek akarunk megfelelni (…) nincs olyan terület, ahol ne tettünk volna meg lépéseket a kultúrától a lakhatásig, az oktatástól a foglalkoztatásig és persze a diszkriminatív kérdéskörökkel is nagyon komolyan kell foglalkozni”. A szélsőséges ideológiákkal szemben pont a Fidesz-KDNP-kormányzat kategorizálta a gyűlölet-bűncselekményt a Btk.-ban, ami azért lényeges, mert 2010 előtt „cigány embereket öltek meg pusztán csak azért, mert roma származásúak voltak”

– fogalmazott a politikus.

Az államtitkár az ellenzéki megszólalások alapján úgy látja: „semmi más céljuk nincsen, csak az, hogy embereket szembeállítsanak egymással”, de a csendes többség a keresztény konzervatív oldalon van.

„Ők azok, akik egy józan gondolkodású közösséget látnak, egy fejlődő országot látnak” – jegyezte meg.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)