Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusz otthonában, elvették a fegyverét

Ma kora reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusz otthonában – jelentette be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást.

Cikkünk frissült!

Magyar Péter azt írta, hogy a részletekről Ruszin-Szendi Romulusz közösségi oldalán adnak majd tájékoztatást.

A Tisza Párt honvédelmi szakértőjeként dolgozó Ruszin-Szendi az utóbbi napokban a fegyverviselési ügyével került be a hírekbe.

A volt vezérkari főnök a párt hajdúsámsoni fórumán egy fegyverrel az oldalán tartott előadást, a történtek után fel is jelentették lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt. Ruszin-Szendi az ügyre reagálva állította, hogy van fegyverviselési engedélye – ezzel szemben a Honvédelmi Minisztérium azt közölte, hogy nem volt jogalapja a fegyverviseléshez.

A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált korábban azt írva: „35 éve vagyok parlamenti képviselő, de nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Úgy látszik, hogy a Tiszánál ez is megtörtént.”

Pintér Ferenc pedig – aki korábban az egykori vezérkari főnök helyetteseként dolgozott – a minap azt mondta egy interjúban: minden valószínűség szerint teli tárral hordta magánál a lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz.

Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, mi történt

Frissítés: Délelőtt 10 óra után meg is jelent egy poszt a volt vezérkari főnök oldalán, amelyben azt írta: „Ma kora reggel két rendőr csengetett az otthonomban. Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem, és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet. Jelezték, hogy megtagadhatom az átadást és megfellebbezhetem a határozatot.”

„Miután semmilyen jogszabályt nem sértettem, a szükséges engedéllyel rendelkezem és semmilyen takargatnivalóm nincs, a fegyvert átadtam az eljáró rendőröknek”

– tette hozzá a Tisza Párt politikusa.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar fõnöke (j) beszédet mond a Koszovóból visszatérő KFOR tartalék zászlóalj fogadásakor a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál Kecskeméten 2023. március 26-án. Mögötte Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)