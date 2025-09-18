Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Eljárás indult Ruszin-Szendi Romulusz ellen, visszavonták a fegyverviselési engedélyét

Szerző: hirado.hu
2025.09.18. 11:50

Főoldal / Belpolitika

| Szerző: hirado.hu
A rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök fegyverviselési engedélyét, miközben szabálysértési eljárás zajlik ellene – tudta meg az atv.hu rendőrségi forrásokból, azt követően, hogy csütörtök reggel rendőrök jártak Ruszin-Szendi otthonában.

A Tisza Párt honvédelmi szakértőjeként dolgozó Ruszin-Szendiről a napokban kezdett el terjedni egy felvétel, amely szerint fegyvert viselt a párt egyik rendezvényén (amelyre még hónapokkal ezelőtt került sor). Mint arról beszámoltunk, Ruszin-Szendi szerint csütörtök reggel rendőrök vonultak ki hozzá, és elvették a fegyverét. „Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet” – fogalmazott.

Kapcsolódó tartalom

Az atv.hu most a rendőrségtől értesült arról, hogy miért mentek ki pontosan a volt vezérkari főnök otthonához a rendőrök csütörtök reggel.  „A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást” – írta portál, amely emellett úgy értesült, hogy Ruszin-Szendi fegyverviselési engedélyét is visszavonták már.

A volt vezérkari főnököt előzőleg lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt jelentették fel. Ruszin-Szendi az ügyre reagálva állította, hogy van fegyverviselési engedélye – ezzel szemben a Honvédelmi Minisztérium azt közölte, hogy nem volt jogalapja a fegyverviseléshez.

Kapcsolódó tartalom

A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált korábban azt írva„35 éve vagyok parlamenti képviselő, de nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Úgy látszik, hogy a Tiszánál ez is megtörtént.”

Kapcsolódó tartalom

Pintér Ferenc pedig – aki korábban az egykori vezérkari főnök helyetteseként dolgozott – a minap azt mondta egy interjúban: minden valószínűség szerint teli tárral hordta magánál a lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz.

Orbán Viktor ismét reagált az ügyre

Frissítés: a kormányfő az ATV értesülésére reagálva azt írta a közösségi oldalán: „Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak.”

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz a fegyverével a Tisza Párt rendezvényén. Forrás: Facebook

FegyverTisza Párt Ruszin-Szendi Romulusz rendőrség

Ajánljuk még

 