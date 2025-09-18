Amerika egyik legtekintélyesebb közvélemény-kutató cége szerint a Fidesz nyerné a választásokat

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező, a republikánus oldalhoz közel álló McLaughlin & Associates amerikai közvéleménykutató cég vizsgálata szerint egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra.

A John McLaughlin nevéhez fűződő, az Index megbízásából készített kutatás szerint

a kormánypártok jelenleg 43 állnak, míg a Tisza 37 százalékon áll.

A kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a miniszterelnök – jegyzi meg a lap.

Az 1000 fős mintán, szeptember 10–14. között készített telefonos pártpreferencia-kutatáson –amelyben kizárólag olyan embereket kérdeztek, akik azt mondták magukról, hogy elmennének szavazni– a többi párt erősségét is megmérték. Eszerint

a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megugraná az ötszázalékos parlamenti bejutási küszöböt, ha most tartanák a választást.

Előbbi 6 százalékon, míg a másik két párt 5–5 százalékponton áll. Más pártokra mindössze a válaszadók egy százaléka szavazna, míg a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson 3 százalékpont lenne.

Orbán Viktor győzelmére számít a többség

Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek, a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert. Azok aránya, akik mást választanának – vagy nem tudják eldönteni, vagy megtagadták a válaszadást – 19 százalék volt.

A kutatás a választók várakozását is felmérte, hogy szerintük ki fogja megnyerni a választást, függetlenül attól, hogy kire szavaznának – ennek alapján a válaszadók többsége jelenleg úgy számol, a 2026-os választások után Orbán Viktor marad a miniszterelnök.

A magyarok 51 százaléka gondolja így, míg további 41 százalékuk szerint a választások után Magyar Péter tölti majd be a miniszterelnöki pozíciót. Azok aránya, akik nem tudják, vagy nem válaszoltak, 8 százalékpont volt.

Ezen kívül a magyarok relatív többsége úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő egy-két évben javulni fog az ország gazdasági helyzete: a válaszadók 37 százalékának ez az álláspontja, míg 34 százalékuk úgy látja, hogy a jelenlegi helyzetről romlani fog. További 24 százalék úgy gondolja, hogy a gazdasági helyzet nem fog változni, míg a válaszadók 5 százaléka vagy nem tudta, vagy nem válaszolt a kérdésre.

A kutatást végző cég vezetője, John McLaughlin az eredményeket úgy kommentálta: ahogy azt Trump elnök esetében is láttuk, az elfogult PR-közvélemény-kutatások alábecsülik a Fidesz és Orbán Viktor szavazatait is. Ezt a pártok támogatottsága mellett a két valószínűsíthető miniszterelnök-jelölt közötti preferencia alapján gondolja így az amerikai közvélemény-kutató, aki szerint az is jó indikátor, hogy a magyarok várakozása szerint Orbán Viktor marad a miniszterelnök a 2026-os parlamenti választások után.

Magyar Pétert a magyarok többsége kockázatosnak tartja

Az McLaughlin & Associates a kutatásban megmérte azt is, hogy mit gondolnak a magyarok a Tisza Párt elnökéről, Magyar Péterről megfogalmazott állításokról.

Válaszaik alapján a magyarok többsége egyetért azzal, hogy túl forrófejű, túl baloldali és túl kockázatos – a válaszadók 62 százaléka gondolja így, míg 35 százalékuk ezzel nem ért egyet.

A válaszadók többsége szintén úgy gondolja, hogy Magyar Péter jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket (52 százalék ért egyet ezzel, 43 nem, 5 bizonytalan), valamint hogy nem lehet benne megbízni, mert kormányon nem azt tenné, amit ígér: utóbbi állítással a válaszadók 51 százaléka értett egyet, 44 százaléka nem, míg öt százalékuk nem tudta eldönteni, vagy nem kívánt válaszolni.

Nem csak most vizsgálták, havonta mérni fogják a helyzetet Magyarországon

Az Index megjegyezte: a közvélemény-kutatás John MacLaughlin irányításával készült, aki több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Ez idő alatt azzal szerzett hírnevet, hogy többek között Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában.

Politikai ügyfelei között szerepelt Steve Forbes és Fred Thompson volt elnökjelöltek, Arnold Schwarzenegger egykori kaliforniai kormányzó, Jeb Bush volt floridai kormányzó, Nathan Deal volt georgiai kormányzó, valamint 22 jelenlegi és egykori amerikai szenátor és 16 jelenlegi republikánus kongresszusi képviselő. Korábban végzett kutatásokat a brit Konzervatív Párt, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is.

Az Index és John McLaughlin között létrejött megállapodás értelmében a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég a 2026-os tavaszi magyarországi választásokig havi rendszerességgel publikál nálunk kutatásokat –ismertette a lap.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)