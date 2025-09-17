Újabb nagy eseményre készül Orbán Viktor, már szerdán megkezdődik

Szerdán és csütörtökön tartják Balatonfüreden a kormánypártok kihelyezett frakcióülését, amellyel az őszi parlamenti szezonra készülnek fel – közölte a Magyar Nemzet. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben ad tájékoztatást (bár az elhangzottak rendszerint megjelennek a sajtóban is). A frakcióülésen született döntésekről másnap Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek.

A Magyar Nemzet emlékeztetett arra, hogy legutóbb idén februárban – a tavaszi parlamenti ülésszak kezdete előtt –, és ugyancsak Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Akkori beszédében Orbán Viktor főként a külpolitikai kérdésekről beszélt, miután nem sokkal korábban iktatták be Donald Trumpot az Egyesült Államok új elnökeként.

A februári tanácskozás után Kocsis Máté azt jelentette be: a frakció felkérte a kormányt arra, hogy nevezzen ki egy kormánybiztost annak a kivizsgálására, hogy az Egyesült Államokból beavatkoztak Magyarország belügyeibe. „Az amerikai baloldal dollármilliókat költött arra, hogy világszerte – így Magyarországon is – azokat pénzelje, akik a liberális ideológiát terjesztik, és az aktuális kormányt megbuktassák, nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is” – fogalmazott akkor a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője. Simicskó István pedig Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban közölte, hogy az nem aktuális, ugyanis nem rendelkeznek a tagjelölti kritériumokkal.

A kormányfő legutóbb Kötcsén, másfél hete tartott nagyobb ívű beszédet, amely már a jövő évi választásra való felkészülésről szólt.

Kiemelt kép: Facebook/Orbán Viktor.