Lázár János visszatér a pódiumra: jövő héttől jönnek ismét a Lázárinfók

Szeptember 25-én, csütörtökön folytatódik a nyári szünet után Lázár János építési és közlekedési miniszter országjáró fórumsorozata, a Lázárinfó – tudta meg a Magyar Hang az Építési és Közlekedési Minisztériumtól (ÉKM).

A lap azt írta:

az első állomás Sopron lesz, ahova – szokás szerint – a város és térsége országgyűlési képviselőjének meghívására érkezik Lázár János.

A Magyar Hang emellett azt is megtudta a tárcától, hogy Siklós és Vásárosnamény is a tervezett őszi fórumhelyszínek között szerepel, ahova Sopronhoz hasonlóan már korábban meghívták a minisztert.

Az események forgókönyve marad a tavasszal kialakult, vagyis a miniszter a beszédek után válaszol a jelenlévők kérdéseire. A tervek szerint továbbra is az utcákon, tereken, padokon tartja fórumát Lázár János, amíg csak az időjárás engedi. A fórumokat többnyire heti rendszerességgel akarják megszervezni, de még az is lehet, hogy akár kettőt is szerveznek egy-egy héten.

Lázár János júniusig 16 utcafórumot tartott, amelyek közül az utolsó Baján volt. A bajai eseményt követően a miniszter a közösségi oldalára feltöltött videókban reagált az emberektől érkező kérdésekre.

Kiemelt kép: Lázár János a 2025. június 24-i Lázárinfón (Forrás: YouTube)