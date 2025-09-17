Lázár János visszatér a pódiumra: jövő héttől jönnek ismét a Lázárinfók

A lap azt írta:
az első állomás Sopron lesz, ahova – szokás szerint – a város és térsége országgyűlési képviselőjének meghívására érkezik Lázár János.
A Magyar Hang emellett azt is megtudta a tárcától, hogy Siklós és Vásárosnamény is a tervezett őszi fórumhelyszínek között szerepel, ahova Sopronhoz hasonlóan már korábban meghívták a minisztert.
Az események forgókönyve marad a tavasszal kialakult, vagyis a miniszter a beszédek után válaszol a jelenlévők kérdéseire. A tervek szerint továbbra is az utcákon, tereken, padokon tartja fórumát Lázár János, amíg csak az időjárás engedi. A fórumokat többnyire heti rendszerességgel akarják megszervezni, de még az is lehet, hogy akár kettőt is szerveznek egy-egy héten.
Lázár János júniusig 16 utcafórumot tartott, amelyek közül az utolsó Baján volt. A bajai eseményt követően a miniszter a közösségi oldalára feltöltött videókban reagált az emberektől érkező kérdésekre.
Kiemelt kép: Lázár János a 2025. június 24-i Lázárinfón (Forrás: YouTube)