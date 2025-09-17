Gulyás Gergely: Visszamenőleg emeli a nyugdíjakat a kormány

Szerdán 16 órakor kezdetét vett a Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a legfrissebb döntéseket Vitályos Eszter kormányszóvivő társaságában.

Cikkünk frissült!

A Kormányzati Tájékoztatási Központ még kedden jelentette be, hogy szerdán 16 órakor Kormányinfó lesz, tájékoztatják a nyilvánosságot a hétközi kormányülés friss döntéseiről.

A legutóbbi tájékoztatót mindössze hat nappal ezelőtt, múlt hét csütörtökön tartották – az ott elhangzottakról itt írtunk bővebben.

Gulyás Gergely: jön a nyugdíj-kiegészítés, indul az újabb nemzeti konzultáció

A mostani eseményen a miniszter először arról beszélt, hogy a kormány a szerdai ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. Mint mondta, az infláció tükrében meghatározták a végleges összeget és mértéket,

így 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 51 155 forintot kapnak idén – tette hozzá Gulyás Gergely.

Mint mondta, ennek nagy részét (átlagosan 47 ezer forintot) novemberben kézbesítik egy összegben, a fennmaradó rész pedig decemberben érkezik. A miniszter szerint összesen 122 milliárd forintot fordítanak a nyugdíjak kiegészítésére, de ezt a kiadást a költségvetésben már korábban betervezték, rendelkezésre áll hozzá a forrás.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a korábbi ígéreteknek megfelelően elindítják a nemzeti konzultációt Magyar Péterék adótervéről.

Mint mondta, fontos tisztázni azt, hogy a választópolgárok támogatják-e az egykulcsos adózást, vagy többkulcsos rendszerben gondolkoznak, valamint hogy mit gondolnak a kormányzati családtámogatásról, adókedvezményekről.

Gulyás Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel minden állásfoglalásban arra sarkallja Magyarországot, hogy számolja fel a mostani adórendszert, ezért is tartják fontosnak a konzultációt. Ráadásul a közteherviselés minden embernek fontos – tette hozzá a miniszter, aki szerint „elfogadhatatlan” az a vélemény, hogy erről a kérdésről nem lehet beszélni a választás előtt.

A miniszter arról is beszámolt, hogy az Otthon Start programról is friss beszámolót hallgattak meg a kormánytagok. Közlése szerint a második héten is „óriási volt az érdeklődés”, átlagosan napi több mint ezer ember nyújtott be igénylést a bankoknál. Közlése szerint az egész országban nagy az érdeklődés, „lélekszámarányos” a hitelek megoszlása. Véleménye szerint fél év alatt több tízezerre is „felfuthat” az igénylők száma, és az új lakásépítések rengeteg munkahelyet is teremtenek majd.

Ezt követően Vitályos Eszter kormányszóvivő a legfrissebb elkészült magyarországi beruházásokról, egy új szekszárdi sportuszodától kezdve a debreceni útfejlesztésekig át a Nagy-hideg-hegyi turistaház megújításáig bezárólag. Azt is elmondta, hogy a Kormányinfó most rövidebb lesz, mert Gulyás Gergellyel el kell menniük majd a Fidesz szerdán kezdődő kihelyezett frakcióülésére.

Ruszin-Szendi fegyverügye, röszkei évforduló, Mario Draghi, nemzeti konzultáció

Az M1 azzal kapcsolatos kérdésére, hogy mit gondol Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza Párt honvédelmi szakértőjének fegyverviselési ügyéről, Gulyás Gergely azt mondta:

véleménye szerint szabálysértést is jelenthet, amit a volt vezérkari főnök tett, arról nem is beszélve, hogy nehéz a demokratikus vitát megvalósítani ilyen körülmények közt.

Ilyenre legfeljebb afrikai diktatúrákban került sor, a Tisza Párt megjelenéséig ez a jelenség ismeretlen volt – tette hozzá.

A röszkei események 10. évfordulójával kapcsolatban elmondta: bebizonyosodott, hogy Magyarország történelmi távlatban is helyesen döntött.

A tárcavezető később azt is közölte: Mario Draghi volt olasz miniszterelnök gyakorlatilag „csatlakozott” a Patrióták Európáért pártcsalád bizalmatlansági indítványához azzal, hogy az Ursula von der Leyen nevével fémjelezett európai vezetést kritizálta. Noha, mint megjegyezte, nem értenek egyet Draghi megoldási javaslataival (például a közös unióshitelfelvétellel), az olasz politikus a problémákat „halálpontos” módon diagnosztizálta.

Gulyás Gergely emellett azt is elárulta később kérdésre válaszolva, hogy az új nemzeti konzultáción összesen öt kérdés lesz a tervek szerint.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 17-én – MTI/Máthé Zoltán