Egy részeg ember észrevétlenül behatolt a MOL Dunai Finomítójának területére – megszólalt a vállalat is

Egy részeg hajléktalan ember több órán át tartózkodott a százhalombattai Dunai Finomító területén, miután egyszerűen besétált a főbejáraton úgy, hogy a biztonsági szolgálat emberei észre sem vették. Az esetről a vállalat is megszólalt a sajtónak, és közölték, hogy belső vizsgálat indult.

A Privát Kopó bűnügyi magazin szerint az eset még szeptember-6-án, kevéssel 19 óra után történt: egy erősen ittas hajléktalan férfi gondolt egy merészet, és a főbejáraton –egy doboz sörrel a kezében – egyszerűen besétált a MOL Dunai Finomító őrzött területére. A bűnügyi portál értesülése szerint

a férfi hajnali 2 óráig – azaz mintegy 7 órán keresztül – bolyongott a finomítóban, amelynek során több épületben, így például a központi irodaházban is járt.

Az illetéktelen személyt végül a finomító tűzoltói vették észre, és jelezték a biztonsági szolgálatnak.

A Privát kopó szerint az objektumot a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. őrzi, amelynek megkeresték a vezérigazgatóját az esettel kapcsolatban, de nem reagált a lap kérdéseire. A MOL Nyrt. ugyanakkor a lapnak válaszolva elismerte, hogy egy férfi valóban jogosulatlanul tartózkodott a vállalat területén.

„Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk. Továbbá belső vizsgálatot indítottunk és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval”

– írták, hozzátéve azt is: „A MOL Dunai Finomító területét évek óta ugyanaz az alvállalkozó biztosítja, amelyre eddig nem volt panasz.”

A bűnügyi portál ugyanakkor megjegyezte: információjuk szerint az utóbbi egy évben már volt egy hasonló eset. Akkor a finomító kerítésén mászott át éjszaka egy illuminált férfi, aki beindított egy teherautót és azzal száguldozott a termelőegység területén.

Kiemelt kép:a Mol százhalombattai zöldhidrogén-üzeme az átadóünnepség napján, 2024. április 11-én. A 10 megawatt kapacitású, 22 millió eurós beruházás fenntarthatóbbá teszi az üzemanyaggyártást: az üzem 25 000 tonnával csökkenti a Dunai Finomító éves szén-dioxid-kibocsátását. MTI/Szigetváry Zsolt.