Egykori helyettese árulta el, milyen ember is valójában Ruszin-Szendi Romulusz

Pintér Ferenc a HírKlikk adásának vendége volt, ahol újabb botrányos részleteket osztott meg Ruszin-Szendi Romuluszról. A biztonságpolitikai szakértő jól ismerte a Tisza Párt honvédelemért felelős szakpolitikusát, és szerinte már az is elkeserítő volt, hogy egyáltalán vezérkari főnök lehetett.

A kecskeméti repülőbázisra való betörés és Ruszin-Szendi Romulusz is témája volt a Klikk TV egyik csütörtöki műsorának. Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő jól ismerte a Tisza Párt szakértőjévé vált volt vezérkari főnököt, akiről újabb botrányos információkat osztott meg.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta Facebook-oldalán, hogy a kecskeméti repülőtéren történtek „állam titkokat érintő katonai katasztrófa.” Pintér Ferenc szerint mulatságos, hogy éppen a volt vezérkari főnök nyilatkozik erről, amikor neki is köze lehetett az ügyhöz – számolt be róla a Mandiner.

A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy alapjáraton nem hallgat arra, amit Ruszin-Szendi Romulusz mond, mert személyes bosszúból minden ügyet megragad, hogy a honvédelmi miniszternek ellentmondjon. Hozzátette, hogy egy vezérkari főnöknek akkor sem lehetne kritizálnia a volt főnökét, miután leszerelt. „Játssza most a morálbajnokot az ország előtt, amire semmi oka nincs. Neki szemlesütve kellene elmennie horgászni” – fogalmazott Pintér Ferenc.

A szakértő személyes élményeit is megosztotta: elmondása szerint középiskolában évfolyamtársak, a katonai főiskolán pedig szobatársak voltak Ruszin Szendi Romulusszal. Később azonban – saját bevallása szerint – éppen miatta szerelt le, mivel nem tudott azonosulni az általa képviselt értékrenddel. Pintér Ferenc egyenesen elkeserítőnek nevezte, hogy vezérkari főnök lehetett Ruszin-Szendi Romuluszból.

Pintér Ferenc, Ruszin-Szendi romul kemény szavakkal bírálta a volt vezérkari főnök életmódját is, arcpirítónak nevezve a villáját, amely szerinte nem meglepetés, hiszen már ezredes korában is hasonló életstílust folytatott.

„Soha nem áll bele olyan konfliktusba, amit ő okozott, mindig valaki szoknyája mögé bújik” – mondta Pintér Ferenc, majd azt is állította, hogy Ruszin-Szendi Romulusz korábban baleseteket hallgatott el, vagy másokat küldött maga helyett orvosi vizsgálatra.

A szakértő szerint a tiszti karnak a hadseregben mindig a minőséget kellene képviselnie, de Ruszin-Szendi Romulusz ezzel élesen szembement: „Ő nem a minőség volt, aki pedig az volt, az lefizette, vagy ha nem tudta, akkor kicsinálta.”

A biztonságpolitikai szakértő „nepotista szélhámosnak” nevezte egykori társát, hozzátéve, hogy harci egység vezetését sosem bízná rá.

Ruszin-Szendi Romulusznak több botránya is volt

Pintér Ferenc két konkrét ügyet is felvetett, amelyekben szerinte Ruszin-Szendi Romulusz felelőssége megkerülhetetlen. Az egyik, hogy 2022-ben három ukrán katonai drón átrepült Magyarország felett, „felderítés céljából lerepülve az országot”. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezeket azonnal le kellett volna lőni, és mivel ez nem történt meg, Ruszin-Szendi Romulusznak le kellett volna mondania. A másik, hogy 2022 végén több mint 1200 hivatásos katonát bocsátottak el, majd további 700 főt, ami Pintér Ferenc szerint rengeteg család életét tette tönkre.

„Eddig átverte az ország egyik felét, most át akarja verni a másikat is”

– jelentette ki Pintér Ferenc Ruszin-Szendi Romulusz mostani szerepvállalásáról.

Sajtóhírek szerint a kecskeméti repülőbázison történt incidens miatt több intézkedést is hozott a Honvédelmi Minisztérium. A szolnoki és kecskeméti katonai bázisokon a kerítések mentén több méteres sávban kivágták a bozótot, valamint elrendelték, hogy századosi rangig minden katonának részt kell vennie az őrszolgálatban.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz vot vezérkari főnök, a Tisza Párt jelenlegi honvédelmi szakértője.