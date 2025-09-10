Von der Leyennel és a magyar ellenzékkel szemben a kormány továbbra is nemet mond a háborúra – jelentette ki Kovács Zoltán államtitkár

Kovács Zoltán a Facebook-oldalán azt írta: Ursula von der Leyen szerdán újabb „háborúpárti beszédet” mondott az Európai Parlamentben.
Az Európai Bizottság elnöke elmondta: az unió még több pénzt és fegyvert akar adni Ukrajnának – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára – hozzáfűzve, hogy „a Tisza képviselői pedig állva tapsoltak”.
Kapcsolódó tartalom
Leszögezte, hogy
Von der Leyennel és a magyar ellenzékkel szemben a magyar kormány nem akarja, hogy Európa háborúzzon, határozottan elutasítjuk, hogy az EU-t is belerángassák a konfliktusba!
Nemet mondunk a háborúra és továbbra is kiállunk amellett, hogy minél előbb fegyverszünetre, béketárgyalásokra és békére van szükség! – hangsúlyozta Kovács Zoltán.
Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen a Patrióták
A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban szerdán.