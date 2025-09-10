Műsorújság
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Von der Leyennel és a magyar ellenzékkel szemben a kormány továbbra is nemet mond a háborúra – jelentette ki Kovács Zoltán államtitkár

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.09.10. 16:10

| Szerző: hirado.hu
Ursula von der Leyen újabb háborúpárti beszédet mondott ma az Európai Parlamentben – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalán. Kovács Zoltán kiemelte: Von der Leyennel és a magyar ellenzékkel szemben a magyar kormány nem akarja, hogy Európa háborúzzon.

Kovács Zoltán a Facebook-oldalán azt írta: Ursula von der Leyen szerdán újabb „háborúpárti beszédet” mondott az Európai Parlamentben.

Az Európai Bizottság elnöke elmondta: az unió még több pénzt és fegyvert akar adni Ukrajnának – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára – hozzáfűzve, hogy „a Tisza képviselői pedig állva tapsoltak”.

Leszögezte, hogy

Von der Leyennel és a magyar ellenzékkel szemben a magyar kormány nem akarja, hogy Európa háborúzzon, határozottan elutasítjuk, hogy az EU-t is belerángassák a konfliktusba!

Nemet mondunk a háborúra és továbbra is kiállunk amellett, hogy minél előbb fegyverszünetre, béketárgyalásokra és békére van szükség! – hangsúlyozta Kovács Zoltán.

Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen a Patrióták

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban szerdán.

Kiemelt kép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár – MTI/Lakatos Péter
kormányorosz-ukrán háború Kovács ZoltánUrsula von der Leyen Európai Unió Magyarország

