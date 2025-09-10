Szalay-Bobrovniczky Ruszin-Szendinek: Ön bizonyította már, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére

A honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusz bizonyította már, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-oldalán a korábbi vezérkari főnöknek azt üzente: „Láthatóan a felelős politizálás sem az ön terepe.”

A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán arra reagált, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Lengyelország légterét megsértő és végül lelőtt, vélhetően orosz drónok kapcsán a magyar kormány reagálását hiányolta Facebook-bejegyzésében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott:

„Lassan a testtel, Ruszin úr! 2022 márciusában ön volt a Magyar Honvédség parancsnoka, amikor egy ukrán drón észrevétlenül átrepült hazánk felett. Ezért felelősség önt terheli.”

„Ön bizonyította már, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére” – hangsúlyozta a tárcavezető, hozzáfűzve, hogy „láthatóan a felelős politizálás sem az ön terepe”.

A miniszter bejegyzésében beszámolt arról, hogy a magyar kormány az éjszakai dróntámadást és annak körülményeit a kormányülésen megtárgyalta, azt elítélte és biztosította Lengyelországot a támogatásáról.

„Bár önök a háborús hangulatot szítják, a magyar kormány a háború kirobbanása óta tűzszünetet és béketárgyalásokat követel, mielőtt egy kiterjedt háború felemésztené egész Európát. Csak a háború lezárása hoz bennünket közelebb egy békésebb Európához! Fejezzék be a háborús uszítást!” – írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.