Szalay-Bobrovniczky Ruszin-Szendinek: Ön bizonyította már, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére

2025.09.10. 17:06

A honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusz bizonyította már, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-oldalán a korábbi vezérkari főnöknek azt üzente: „Láthatóan a felelős politizálás sem az ön terepe.

A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán arra reagált, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Lengyelország légterét megsértő és végül lelőtt, vélhetően orosz drónok kapcsán a magyar kormány reagálását hiányolta Facebook-bejegyzésében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott:

„Lassan a testtel, Ruszin úr! 2022 márciusában ön volt a Magyar Honvédség parancsnoka, amikor egy ukrán drón észrevétlenül átrepült hazánk felett. Ezért felelősség önt terheli.”

Ön bizonyította már, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére” – hangsúlyozta a tárcavezető, hozzáfűzve, hogy „láthatóan a felelős politizálás sem az ön terepe”.

A miniszter bejegyzésében beszámolt arról, hogy a magyar kormány az éjszakai dróntámadást és annak körülményeit a kormányülésen megtárgyalta, azt elítélte és biztosította Lengyelországot a támogatásáról.

Bár önök a háborús hangulatot szítják, a magyar kormány a háború kirobbanása óta tűzszünetet és béketárgyalásokat követel, mielőtt egy kiterjedt háború felemésztené egész Európát. Csak a háború lezárása hoz bennünket közelebb egy békésebb Európához! Fejezzék be a háborús uszítást!” – írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Orbán Viktor: Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, miután szerda reggel orosz drónokat lőttek le Lengyelország területén. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: az eset is bizonyítja, hogy a magyar kormány békét szorgalmazó politikája indokolt és észszerű. Orbán Viktor hangsúlyozta: egy háború árnyékában élni mindig kockázatokkal és veszélyekkel jár.

