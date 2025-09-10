Orbán Viktor szerint minden választási kampánynak van olyan szakasza, amikor már nem lehet viccelődni

Minden választási kampánynak van olyan szakasza, amikor már nincs helye a viccelődésnek és a 2026-os országgyűlési választás kampánya már elérkezett ebbe a szakaszba: mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Öt YouTube-csatornájának adott interjúban, azt ismertetve, mit is jelentenek a vasárnapi Kötcsei polgári pikniken elhangzott mondatai. Mint ismert, a kormányfő akkor úgy fogalmazott: „semmi nem lesz elfelejtve, minden föl lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.” A miniszterelnök elmondta: mondatait nem fenyegetésként kell értelmezni, közösségének pedig azt üzente, a munkát mindenkinek el kell végezni.

Orbán Viktor miniszterelnök interjújának főbb gondolatai:

A munkát mindenkinek, aki a „közösségünkhöz” tartozik, el kell végeznie

A Nemzeti Konzultáció korrekt és jogszabályszerű lesz

Hatvanpusztához nincs köze a kormányfőnek

„Hadházy Ákos belőlem él”

„Varga Judit Istenadta tehetség”

Minden gazdasági intézkedésnek megvan a fedezete

Orbán Viktor az ÖT YouTube-csatornáján szerda reggel megjelent interjúban az Index szemléje szerint egyebek között arról beszélt Hont Andrásnak és Gavra Gábornak, hogy a sokak által az ellenzéknek címzett fenyegetésként értelmezett szavai („semmi nem lesz elfelejtve, minden föl lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”) az azt megelőző mondatokkal együtt értelmezhetőek helyesen.

„Alapvetően arról van szó, hogy aki nem rendeli alá az összes erőforrását, energiáját, viselkedését, tetteit, a közös győzelemnek az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni”

– üzent közösségének a kormányfő, aki úgy véli, minden politikai közösségben akadnak ilyen emberek, ám most tartotta fontosnak, hogy erről nyíltan beszéljen, mert a „választási mérkőzés” most abba a szakaszba lépett, amikor már „nem lehet viccelődni”, és „minden hiba kijavíthatatlan”.

A miniszterelnök elmondta: alapvetően arra készül, hogy majd a 2026-os országgyűlési választásokat követően mindent őszintén megbeszéljenek arról, „ki mit tett bele” a kampány során.

Korrekt és a jogszabályoknak megfelelő lesz a Nemzeti Konzultáció

Orbán Viktor elmondta: a kérdéseket úgy fogják megfogalmazni, hogy a Fidesznek jó, a Tiszának pedig rossz legyen. „Nem dolgozunk magunk ellen” – fogalmazott a miniszterelnök. Szerinte az, hogy egy ilyen konzultációt közpénzből, számukra kedvező módon szerveznek meg, a kormánypárti helyzetből fakadó „elkerülhetetlen előny”, ám szerinte a jogszabályok betartása és a politikai kultúrának megfelelő „mérték az igazán érdekes”.

A kormányfő az adózásról az utóbbi hetekben zajló polémiát nem szakpolitikai, hanem „szavahihetőségi” vitának tartja.

A miniszterelnök világossá tette: nincs köze Hatvanpusztához

„Egész egyszerűen nincs hozzá közöm” – szögezte le a kormányfő a hatvanpusztai komplexumra vonatkozó kérdés kapcsán. A felesége csupán akkor „segít” az ingatlan körül, ha az édesapja megkéri valamire – tette hozzá. Megismételte azt az állítását, mely szerint „ez egy gazdaság”, amely még nem készült el. Hozzátette: számára „nem kellemetlen ez az egész”, mert az ilyen „politikai propaganda célú nyesztetést” már megszokta, és azokhoz képest, amiknek korábban már ki volt téve, „ez egy könnyű délutáni tea”.

„Hadházy Ákos belőlem él, én tartom el”

Gavra Gábornak arra a felvetésére, hogy az édesapja tulajdonában lévő ingatlanon – mint az újságíró fogalmazott – biztonsági őrök a maguk és egy országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos testi épségét fenyegető helyzetbe bonyolódnak, a kormányfő úgy fogalmazott: Hadházy Ákos köszönettel tartozik neki, mert belőle él, ő tartja el. „Ha én nem lennék, akkor neki nem lenne politikai karrierje” – tette hozzá Orbán Viktor, aki szerint a független országgyűlési képviselő

„hosszú évek óta abból él, hogy különböző dolgokban megpróbál fülön fogni, most például oly módon, hogy bemegy valakinek, az édesapámnak az ingatlanjára, ami nem éppen dicséretes”.

„Hadházy Ákos megköszönheti, hogy adtam neki egy esélyt arra, hogy életben maradjon” – fűzte hozzá Orbán Viktor

A miniszterelnök szerda délelőtt a Facebook-oldalán tett közzé egy videós posztot az Ötnek adott interjújáról:

Az elmúlt 15 évben jelentős vagyonra szert tett kormányközeli vállalkozók kapcsán Orbán Viktor elismerte, hogy a „magyar tőkéscsoportok” körül „vannak stiklik”, de azt visszautasítja, hogy „ez kizárólag valami jobboldali, vagy a mi kormányzásunkhoz köthető jelenség lenne, mert ez az egész 35 év, ez egy egyben nézendő folyamat”.

A kormányfő az interjú során azt is elmondta: nem lát abban kivetnivalót, hogy az ír–magyar válogatott futballmeccsre Csányi Sándor magángépén utazott, értelmezése szerint ugyanis „az MLSZ elnökének a gépén és az ő társaságában mentem el, mint ahogy mindig is ezt teszem”.

Orbán Viktor „Isten adta tehetségnek” tartja Varga Juditot

A miniszterelnök Varga Juditot sem a Pegasus-, sem a Völner-ügyben nem tartja elmarasztalhatónak, mert mindkét eset más felelősségi körbe tartozott.

Az adásban Orbán Viktor az egykori igazságügyi minisztert „Isten adta tehetségnek” nevezte, aki a politikai pályára született.

A miniszterelnök azt is elmondta: nagyon helyesnek tartja, hogy „szitokszóvá” vált a progresszív adózás, szerinte az egykulcsos adózás sokkal jobb. Úgy véli, a munkaadókat kevéssé védő hazai szabályozás valójában a munkaadók érdekét szolgálja, mert sok más országgal ellentétben nem akadályozza őket abban, hogy „többet tudjanak dolgozni”, ha akarnak. Úgy gondolja, nem az állam feladata, hogy megszabja, milyen körülmények között és mennyiért dolgozzanak az emberek, „majd szépen meg fogják ők beszélni a munkaadóikkal.”

Át kellett ütemezni a repülőrajtot, de minden intézkedés mögött van fedezet

Az általa korábban ígért „repülőrajt” kapcsán a kormányfő úgy fogalmazott: az nem maradt el, csupán „fél évvel át kellett ütemezni” a gazdasági elképzeléseket. Minden eddig bejelentett intézkedés mögött „van gazdaságpolitikai fedezet” – szögezte le a miniszterelnök. A jövőt szerinte elsősorban az határozza majd meg, hogy meddig húzódik még az „európai gazdaságot blokkoló” háború.

Orbán Viktor megismételte azt a Kötcsén tett állítását, mely szerint „a háborút Oroszország megnyerte”. Hozzátette:

a magyar érdek az oroszok megállítása, ám ezt csak egy orosz–ukrán konfliktuson is túlmutató „gazdasági és biztonsági” megállapodással lehet elérni. Úgy véli, ez lehetséges volna, hiszen Európa az USA nélkül is erősebb, mint Oroszország, de „rosszul van vezetve”.

A nyári fesztiválokon gyakran felhangzó „mocskos fideszezés” Orbán Viktor szerint részben a választások előtti felfokozott hangulatnak köszönhető, amikor „olyasmi is történik, amit a választás után már mindenki egy kicsit szégyell”.

Hozzátetette: neki kifejezetten „jó véleménye van” a fiatalokról, akiknek benyomása szerint „a kamu életből van elegük”. „Nem hiszem, hogy rosszabbak lennének, mint mi voltunk” – fogalmazott az interjúban a miniszterelnök.

A Fidesz–KDNP esélyes a győzelemre, de az esélyesség nem elég, azt munkával kell beváltani – figyelmeztetett Orbán Viktor A mai helyzetnek az a kiindulópontja, hogy a kormánypártok a következő választás esélyesei – hangsúlyozta a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken vasárnap a miniszterelnök, a Fidesz elnöke. Saját elemzéseik azt mutatják, hogy ha most lennének a választások, 106 körzetből 80-at megnyernének, és ez biztos, stabil kormányzást eredményezne – jegyezte meg Orbán Viktor. „Megvannak a jelöltjeink. Van egy erős, nem digitális alapú, ténylegesen létező emberi közösséget takaró szervezetünk, vannak erősödő digitális képességeink. Októberben itt is fölényben leszünk, most még nem vagyunk, és vannak célzott gazdasági programjaink” – mutatta be a kormánypártok felkészültségét a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: facebook.com/orbanviktor)