Magyar Péter kitiltotta az M1 stábját a Tisza Párt rendezvényéről

Hétfő esti vecsési fórumán is szidalmazta a neki nem tetsző újságírókat Magyar Péter. Az M1 riportere, Császár Attila szót kért, és a Tisza szimpatizánsok által közrefogva védelmébe vette sértegetett kollégáit. Magyar Péter hazugsággal vádolta meg a riportert a kötcsei tiszás rendezvény kapcsán, de az M1 riportere szembesítette a Tisza elnökét azzal, hogy aktivistái nem engedték közel a közmédia stábját a Tisza színpadához.

Az M1 munkatársa szeretett volna interjút készíteni a Tisza Párt elnökével, amikor Magyar Péter megérkezett a rendezvényre. „Komolyan kell venni Tarr Zoltánnak az etyeki szavait?” – tette fel a kérdést, mire Magyar Péter kitért a válaszadás elől, majd követői gyűrűjében elsétált.

Később felment a színpadra, és onnan kezdett üzengetni az M1 riporterének, és kérdéseket tett fel neki, csakhogy mikrofon egyedül Magyar Péternél volt, így a válaszból semmit sem hallhattak az emberek. Végül a jelenlévők kérték, hogy a riporter is kapjon egy mikrofont.

Magyar Péter később azt állította, hogy a Tisza Párt kötcsei rendezvényére az M1 stábja is bemehetett volna forgatni, amikor azonban kollégánk jelezte, hogy a terület kordonokkal volt elkerítve, és a stábot a Tisza aktivistái nem engedték be, Magyar Péter hazugsággal vádolta őt. Erre válaszol Császár Attila megkérdezte a pártelnököt: „Miért hazudik a vecsésieknek?”

Mindeközben a vasárnap, Kötcsén készült felvételeken jól látszik, hogy a területet kordonnal kerítették el, azon belülre csak azok mehettek be, akiket a Tisza Párt aktivistái beengedtek oda.

Az M1 stábját nem engedték be a kordonon belülre – miközben a párt szimpatizánsai már a riporter felakasztásával viccelődtek vasárnap.

