Gyopáros Alpár: Magyar Péter a falu bolondja

Amit Magyar Péter állít a vidék elnéptelenedésről, az „tőle nem szokatlan módon nyilvánvaló hazugság” – jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn a Harcosok órája című online műsorban.

Gyopáros Alpár elmondta: találhatunk olyan települést Magyarországon, kis- és nagytelepülést, ahol jelentős népességszám-csökkenés történt az elmúlt évtizedekben, nem véletlenül indította el a Magyar Falu programot a kormány. A falvakra, vagyis csaknem 2900 településre vonatkozóan nagy általánosságban elmondható, hogy döntő részük, mintegy 80 százalékuk évtizedekre visszamenőleg súlyos demográfiai veszteséget szenvedett el, ami az ’50-es években kezdődött, majd a rendszerváltás után Gyurcsány Ferencnek volt egy „kifejezetten faluromboló időszaka” – közölte a politikus.

Hozzátette: mostanra sikerült elérni a Magyar Falu programmal, hogy a hazai kistelepülések több mint felében már növekszik a népességszám, a másik felének a nagy részében is minimum lassult a csökkenés vagy legalább stagnál a lakosságszám; néhány száz olyan település van, ahol még mindig csökken a népességszám. A kormánybiztos szerint a falu az egyetlen településtípus, ahol növekszik a népességszám.

A fővárosban drasztikusan csökken, a megyei jogú városokban, valamint a közepes és kisvárosokban is csökken, a falvakban meg emelkedik

– állította Gyopáros Alpár.

Elmondta, hogy a Magyar Falu program fejlesztési elemei közé azok a pontok kerültek, amelyek javítják az életkörülményeket: ilyen az infrastruktúra – utak, járdák, épületállomány vagy energetika – fejlesztése. Ide tartozik még a szolgáltatások fejlesztése, orvosi, egészségügyi, pedagógusi szolgálati lakások építése vagy a falugondnoki szolgálat fejlesztése. Fontos a közösségi élet erősítése is, ennek érdekében civil szervezeteket, rendezvényeket támogatnak, közösségi terek, klubhelyiségek kialakítását támogatják – sorolta, megjegyezve, hogy a közösség kulcsfontosságú, önmagában az infrastruktúrafejlesztéstől nem lesz vonzó egy falu.

Kitért arra is, hogy 2018 óta járja a vidéki településeket és amikor egy-egy helyszínre ellátogat, az emberekkel beszélgetve azt tapasztalja, hogy amikor szóba került Magyar Péter vagy a Tisza Párt, „megdermed a levegő, kinyílik az ember zsebében a bicska és legalább olyan minőségben mondanak véleményt Magyar Péterről meg a Magyar Péter stílusára jellemző agressziójáról, a viselkedéséről, mint amilyen módon beszélnek egyébként a baloldali liberális újságírók, politikusok a vidéki emberről”.

Mindeközben a kormánypárti politikus arról is beszélt: kézzelfogható, hogy a liberális nyomulás törekszik a hagyományos értékek lejáratására.

Majd – Magyar Péterre utalva – azt mondta: új helyzet van, amikor a falu bolondja az interneten indul turnéra, és ha a patrióták nem hallatják a hangjukat az online térben, akkor úgy tűnhet, hogy kevesebben vannak.

Ezen kellett változtatni a Vidéki Digitális Polgári Körrel.

Az, amit ellenzéki politikusok és újságírók folytatnak a falvak lejáratására, felháborító, „ki kell kérni magunknak, és biztatom őket, hogy hajrá, így tovább, mert ez adhat további kétharmadot a Fidesznek a vidéki embereknek köszönhetően” – fogalmazott. Kijelentette azt is, hogy a 2900 kistelepülés közül egy sincs, amelyik nem lett volna nyertese a Magyar Falu programnak.

Kiemelt kép: Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, fideszes országgyűlési képviselő beszédet mond a Magyar Falu program keretében elkészült játszótér átadásán Mórichidán 2024. május 26-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)