Feljelentették Krúbit, miután Orbán Viktor felakasztásáról beszélt a koncertjén

Emberölésre irányuló előkészület gyanújával tettek feljelentést Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi ellen – értesült a Magyar Nemzet.
A rapper Orbán Viktor miniszterelnök felakasztásáról költött egy verset, amit múlt pénteki koncertjén adott elő.
A performansz végén hangos ovációban tört ki a közönség egy része.
Krúbi sorai elsőként Gyurcsány Ferenc politikai távozására reflektáltak, majd áttért Orbán Viktorra, akit „szaftos falatnak” és „kis ducinak” nevezett. A műsorszám leginkább sokkoló részében pedig így folytatta:
„Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”
Az ügyben Tényi István ügyvéd emberölés előkészületének gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál. Amennyiben a bíróság megállapítja a zenész bűnösséget, úgy akár öt év szabadságvesztésre is ítélhetik.
Gulyás Gergely is elfogadhatatlannak tartja Krúbi kijelentését
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán ítélte el Krúbi megnyilvánulását.
„Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg” – írta Gulyás Gergely.
Krúbi koncertjein visszatérő elemmé vált, hogy kormányellenes politikai üzenetek közvetítsen. De, mint írtuk, nem ez az első eset, hogy zenészek a miniszterelnök ellen irányuló provokatív performanszokat adjanak elő.
Majoros Péter, művésznevén Majka júliusi előadásában egy fordított mikrofont használva imitálta, hogy fejbe lövik a Csurran, cseppen című dalban szereplő fiktív ország – Bindzsisztán – miniszterelnökét. A jelenetet többen is veszélyes politikai üzenetként értelmezték. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a kormányfő lelövését imitálni egy olyan határvonal, amelyet Majkának nem kellett volna átlépnie.
Kapcsolódó tartalom
Azahriah: A m*cskos fideszezésnek nem a fesztiválokon van a helye
„Fejbe lőtt” miniszterelnök a színpadon: Deák Dániel szerint aggasztó, hogy erőszakra buzdítanak az ellenzékiek
Orbán Balázs a miniszterelnök lelövéséről: Itt a határvonal az imitálás és a valódi gyilkosság között
Kiemelt kép: Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi (Forrás: Facebook)