Dobrev Klára országjárásba kezd, bemutatják a baloldali választási programot

Többhetes országjárásra indul a Demokratikus Koalíció (DK), hogy bemutassa választási programját, Dobrev Klára elnök 150 vállalását – jelentette be Arató Gergely, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezető-helyettese hétfői online sajtótájékoztatóján.

A politikus hangsúlyozta: a hétvégén Dobrev Klára bemutatta a DK választási programját, megmutatva ezzel, milyen jövőt szán az országnak a párt, hogyan javítanák az emberek helyzetét.

Felidézte: programjukban szerepel az alacsony nyugdíjak 50 százalékos, a 150 és 250 ezer forint közötti ellátások átlagosan 25 százalékos emelése, a családi pótlék 2,5-szeresére, egyedülállók esetében 3,5-szeresére növelése, az európai minimálbér bevezetése, a „rabszolgatörvény” eltörlése, továbbá egy népszavazáson elfogadandó alkotmány bevezetése.

Céljaik között említette „a Magyar Köztársaság helyreállítását, az egyházak kiváltságainak eltörlését, valamint azt, hogy ne szavazhassanak azok, akik sohasem éltek Magyarországon”.

„Az a dolgunk, hogy meggyőzzük azokat a választókat, akik nélkülünk nem mennének el az urnához”, hogy van kire szavazni és van miért szavazni – közölte Arató Gergely, hangsúlyozva: pártja világos programjával alternatívát és valódi változást kínál az országnak.

Kiemelt kép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) megválasztott elnöke első pártelnöki sajtótájékoztatóján a DK budapesti központjában 2025. június 3-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)