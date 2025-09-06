Egy magyar érdekeket képviselő Orbán-kormány, vagy egy olyan, amely hazudik és becsap, ez a 2026-os választás tétje – jelentette ki Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint a 2026-os országgyűlési választás választás tétje, hogy Magyarországot egy szuverenista, a magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány fogja-e vezetni, vagy egy olyan, amelyik : hazudik, átver, becsap és elveszi a pénzedet.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy politikai ellenfelükkel kapcsolatban minden pontosan úgy van, ahogy azt korábban is mondták:

„hazudik, átver és becsap és elveszi a pénzedet.”

Menczer Tamás ehhez kapcsolva fogalmazta meg, a 2026-os országgyűlési választás tétjét, amely szerinte az, hogy

ha egy szuverenista, a magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány vezeti Magyarországot, akkor van Otthon Start program a fiataloknak, a családi adókedvezmény megduplázása, adómentes CSED, GYED, az édesanyáknak szja-mentesség, az időseknek 13. havi nyugdíj, valamint élelmiszerutalvány és „nincsenek Mohamedek”.

„Akkor béke van, mert nem hagyjuk, hogy belenyomjanak minket a háborúba” – fűzte hozzá.

Menczer Tamás szerint ha viszont egy irányított bábkormány vezeti Magyarországot akkor jön a „Tisza-adó” – az szja-t emelik, az áfát nem csökkentik – leválasztanak az orosz gázról és olajról, amellyel a rezsit másfélszeresére, a benzin árát pedig ezer forintra emelik, plusz jöhetnek a Mohamedek, kiszolgálják Zelenszkijt és Ukrajnát.

„Ez lenne egy Brüsszelből, Manfred Weber által irányított és Zelenszkijjel lepaktáló bábkormány ”

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)