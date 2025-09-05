„Gyermek éhesen nem maradhat” – reagált az államtitkár a balmazújvárosi gyermekétkeztetési problémákra

Gyermek éhesen nem maradhat – jelentette ki Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Balmazújvárosban a helyi általános iskola Kalmár Zoltán Tagintézményében tartott sajtótájékoztatón pénteken.

Maruzsa Zoltán azt követően fogalmazott így, hogy az új tanévben a helyi önkormányzat nem tett eleget alapvető feladatának, a közétkeztetés ellátásának, így a bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekek étkeztetés nélkül maradtak. Az államtitkár közölte:

közbenjárásának köszönhetően, a hajdúböszörményi tankerület közvetítésével, 895 kiadós szendvicset adtak péntek délben a közétkeztetésben résztvevő gyermekeknek.

Az előzményekről az államtitkár elmondta, az ellátás önkormányzati feladat, ám az ellenzék – a Közösen Balmazújvárosért Egyesület hat tagja – a testületi ülésen való távolmaradásával – bojkottálta a döntést.

Hozzátett: a pénteken összehívott újabb testületi ülés már határozatképes volt, így felelősségteljes döntést hoztak, ám a szerződéskötési moratórium miatt ez még nem végleges, csupán átmeneti intézkedés, ami alatt a tankerület ideiglenes jelleggel szeptember 8-tól biztosítja a gyermekétkeztetést az óvodákban, bölcsődékben, általános iskolákban, illetve a szociális étkeztetésben résztvevőknek.

Kiemelt kép: Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár sajtótájékoztatót tart a kialakult közétkeztetési helyzetre reagálva a helyi általános iskola Kalmár Zoltán Tagintézményében Balmazújvárosban 2025. szeptember 5-én. MTI/Derencsényi István.