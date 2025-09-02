Gyurcsány Ferenc elárulta, Kötcsén lesz-e Orbán Viktorék piknikje alatt

A Telex megkérdezte Gyurcsány Ferencet, hogy mit gondol Orbán Viktor kötcsei piknikéről, amelyet évről évre megrendeznek a Balaton-közeli településen. A Demokratikus Koalíció (DK) korábbi elnöke azt válaszolta: „Nem leszek otthon.”

Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára tavasszal jelentették be válásukat, amelyet követően Dobrev átvette a Demokratikus Koalíció vezetését, Gyurcsány pedig visszavonult a közélettől.

A Gyurcsány-családnak nyaralója van Kötcsén, ahol a mostani hétvégén a Fidesz évről évre megrendezett szeptemberi piknikét fogják megtartani. Két év például Dobrev Klárát is látni lehetett, amint elhajtott a fideszes pikniknek otthont adó Dobozy-kúria előtt, és a DK akkor azt írta, hogy a család ott szokta tölteni a hétvégéket.

A Telex ennek fényében felhívta Gyurcsány Ferencet, hogy Kötcsén lesz-e a piknik idején, és mi gondol a hétvégére várható politikai nagyüzemhez. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy politikáról nem nyilatkozik, de a vasárnapi piknikkel kapcsolatban megjegyezte:

„Nem leszek otthon.”

Érdekesség, hogy kedden Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is bejelentette, hogy vasárnap rendezvényt tart Kötcsén, az ottani Hősök terén, ami nagyjából 500 méterre van a Fidesz rendezvényének helyszínétől. Nem sokkal a bejegyzése előtt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője már közölte, hogy Magyarék „provokációt szerveznek Kötcsére, épp most hétvégére, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről”.

Kiemelt kép: Korózs Lajos és Gyurcsány Ferenc tart kampánybeszédet Horton, 2022.03.03-án. Fotó: Besenyei Gergely, hirado.hu.