Új elnököt választott a Momentum Mozgalom

Rózsa András zuglói polgármestert választotta meg a Momentum Mozgalom küldöttgyűlése a párt új elnökének.

A párt a Facebookon számolt be az új elnök megválasztásáról. Közlésük szerint Rózsa András azt mondta: „Azért vállaltam el a Momentum elnöki posztját, mert mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket a jövő évi kormányváltásból. A Momentum 8 éve dolgozik azon, hogy az országot romba döntő Fidesz eltűnjön a hatalomból, és ezért fogunk küzdeni a következő hónapokban is.”

„Az első lépést még júniusban megtettük: kimondtuk, hogy a Momentum nem indul a 2026-os választásokon, hogy ne osszuk meg az ellenzéki szavazatokat, hiszen minden szavazatra szükség lesz a Fidesz legyőzése érdekében. De attól, hogy nem indulunk a választáson, még nem fogunk hátradőlni, és a partvonalról nézni a kampányt. Komoly terveink vannak, és minden erőnket a kormányváltás érdekében fogjuk mozgósítani” – tette hozzá a polgármester,

aki azt ígérte, hogy a Momentum be fog szállni a kampányba, többek közt a billegő körzetekben és a „legfideszesebb településeken” is.

„A Momentum az elmúlt 8 évben akkor volt a legsikeresebb, amikor a parlamenten kívül küzdött a rendszer ellen. Aktivistáinkat börtönnel fenyegetik, képviselőinket pedig tavaszi utcai tiltakozásaink miatt kitiltották a parlamentből. 2026 áprilisa után pedig Parlamenten kívülről képviseljük tovább a számunkra fontos ügyeket annak érdekében, hogy egy olyan országot építhessünk, ahol minden magyar ember megtalálhatja a boldogulását” – foglalta össze Rózsa András a párt közlése szerint.

A Momentum pár hónappal ezelőtt döntött arról, hogy nem indulnak a 2026-os választáson. Ezt követően a nyár közepén jelentette be a párt elnöke, Tompos Márton, hogy lemond a tisztségéről, és Rózsa Andrást javasolja utódjának.

Kiemelt kép: Facebook/Momentum Mozgalom.