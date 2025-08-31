Orbán Viktor a Tisza Pártról: Gyurcsányéknak több eszük volt. Ők a választás után mondták el az őszödi beszédet

Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Köröknek írt hírlevelében reagált arra, hogy amit a Tisza Párt alelnöke mondott egy néhány napja megjelent felvételen.

A napokban került az Index birtokába egy belső dokumentum, amely szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval. Nem sokkal később pedig a Mandiner közölt egy videót, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a párt gazdasági csoportjának koordinátora, Dálnoki Áron beszéltek az adózás kérdéséről.

Orbán Viktor is ezzel a témával foglalkozott vasárnap reggel kiadott hírlevelében, amelyben azt írta: „Döntő hét van mögöttünk. Elhangzott a következő nyolc hónap kulcsmondata. »Választást kell nyerni, utána mindent lehet.« Ezt vágta az ország képébe a Tisza alelnöke, és a gazdasági programfelelőse.” Majd hozzátette:

„Gyurcsányéknak több eszük volt. Ők a választás után mondták el az őszödi beszédet arról, hogyan verték át az embereket. A tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket.”

„Mindannyian megtudhattuk, jön a Tisza-adó. Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett 22 és 33 százalékos kulcsok. Meg akarják kopasztani az embereket. Mindenki fizetni fog. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Minden magyarnak tudnia kell, ha a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is” – fűzte hozzá a kormányfő.

Végül azt is jelezte a levélben: gőzerővel készülnek a Digitális Polgári Körök szeptemberben megrendezett első személyes találkozójára, ahol mindenkire számít.

