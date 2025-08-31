Karácsony Gergely: a nyáron megújultak Budapest közútjai

A nyáron megújultak Budapest közútjai, hidjai, villamosvonalai, és új buszok, villamosok álltak forgalomba – tudatta Karácsony Gergely főpolgármester közleményben és egy Youtube-videóban vasárnap.

A főpolgármester kiemelte, hogy a fővárosi önkormányzat a lezárásokkal járó felújításokat, karbantartásokat a nyári iskolai szünetre időzítette, a cél az volt, hogy a munkálatok lehetőleg befejeződjenek iskolakezdésre.

A Budapest Közút mintegy 4000 kátyút javított ki összesen 3600 négyzetméteren, nagyobb aszfaltozást végzett több mint 42 ezer négyzetméteren, rendbe tett 313 zebrát és összesen 23 ezer négyzetméteren festette újra a burkolati jeleket. A Bajcsy-Zsilinszky úton 200 méternyi, a Hősök terénél 150 méternyi új kerékpársávot alakítottak ki. Javításokat végeztek az Árpád hídon, a Rákóczi hídon és a Gubacsi hídon is – sorolta.

Emlékeztetett arra, hogy jelenleg is tart még a munka a Flórián téri felüljárónál, ahol a bontáskor derült ki, hogy a vártnál rosszabb a műszaki állapota, emiatt tovább tartanak a munkálatok. A Mozaik utcai felüljárón is dolgoznak még a szakemberek.

Hozzátette: a nyáron 11 új, alacsonypadlós és klímás CAF villamos állt forgalomba Budapesten, és 25 új Mercedes busz állt forgalomba, s a következő hónapokban még több tucatnyi elöregedett buszt cserélnek. Megújultak a villamosvágányok a Jászai Mari tér és a Nyugati pályaudvar között, dolgoztak a Karinthy Frigyes úti, a Széll Kálmán téri és a Vörösvári út végállomásokon, síncserék voltak a Dréher Antal út, a Kútvölgyi út és Németvölgyi út egy-egy szakaszán.

A Fővárosi Vízművek az elmúlt hónapokban közel másfél kilométernyi vízvezetéket újított fel és csaknem kétezer hibát javított ki. A Főtáv májusban megkezdte a nélkülözhetetlen fejlesztéseket és karbantartásokat, amelyek szükségesek a távhőrendszer folyamatos, biztonságos és energiahatékony működéséhez. A Budapest Közművek nagyjából 3 milliárd forint értékben végzett korszerűsítéseket Budapest 13 kerületében – közölte a főpolgármester.

