Rogán Antal: a Tisza Párt részéről kiszivárgott adótervnek megfelelnek a brüsszeli terveknek  

„Egy olyan döntést fogunk hozni 2026-ban, hogy vagy elfogadjuk azt a világot, amit Brüsszelből ránk akarnak erőltetni, vagy a saját utunkat járjuk. A teljes magyar jobboldali közösség összefogására van szükség” – fogalmazott a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a mostani hétvégén, Tihanyban zajló Tranzit fesztiválon.

„Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban” címmel tartott előadást Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Tranziton. A Mandiner beszámolója szerint a miniszte azzal kezdte előadását , hogy a 2022-ben kitört háborúra a Nyugat – az USA akkori elnöke és az Európai Unió – „bevonódással reagált”.

„Magyarország több mint 9 ezer milliárd forintot fizetett ki azért, mert itt van ez a háború a szomszédunkban, és erre a háborúra a bevonódás politikájával válaszolt az Európai Unió és az Egyesült Államok akkori vezetése”

– hangsúlyozta a tárcavezető, aki szerint ez minden egyes magyar családnak 2 millió 300 ezer forintjába került. „Ha ez bent maradt volna a gazdaságban, egész más gazdasági perspektívákkal számolhatnánk” – tette hozzá Rogán Antal.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője szerint Donald Trump „a békére törekszik. De a béke megteremtése azért nem lesz olyan egyszerű, mert az Európai Unió nem a békére törekszik”, ugyanis Brüsszel azt szeretné, hogy ez a háború Ukrajna győzelmével érjen véget. „Hiába gondoljuk azt, hogy megszülethet a béke, ha az EU oldalán nem a békepolitika van, nem a szankciós politika felszámolására törekszenek, akkor a háború gazdasági terhei Magyarország számára változatlanok”, ebből a helyzetből kell gazdaságpolitikát csinálni – mondta Rogán Antal.

Megfogalmazása szerint ebben a helyzetben , azokat a reális kitörési pontokat kellett megkeresnie a kormánynak, ahol „a magyar gazdaság úgy erősíthető, hogy megvannak hozzá a forrásink, megvan hozzá az erőnk, és el tudjuk indítani azt, hogy egyszerre a magyar családok és a magyar gazdaság is gyarapodni tudjon”. „Megnéztük, hogy melyik az a gazdasági szektor, ami a leginkább erősíthető: logikusan ez az építőipar” – mondta. Mint kifejtette,

a lakáshoz jutás az a szegmens, ahol úgy tudjuk erősíteni a magyar építőipart, hogy közben segítünk a magyar családoknak is.

„Amikor mi lakáspolitikát hirdetünk, ami a családpolitikához is kötődik, akkor abban is gondolkodunk, hogy az embereknek tulajdonuk legyen. Az EU sosem fog ebben gondolkodni, és az ilyen típusú programokat nem is fogják támogatni” – fogalmazott, majd megjegyezte: a Brüsszel-barát kormányok az ilyen programokat felfüggesztik. Erre a legjobb példa Varsóban van – fűzte hozzá, majd rátért az Otthon Start program részleteire. „Gyakorlatilag az albérleti díjnak megfelelő összegű törlesztő mellett saját tulajdonú lakáshoz lehet jutni. Ennél kedvezőbb konstrukció egyetlen európai országban sincsen” – húzta alá.

Mivel megszabták a négyzetméter árakat, így az erős felső korlátot jelent a drágulás ellen, nem várható jelentős mértékű változás – jegyezte meg a lakásárak növekedését firtató kritikákkal kapcsolatban a miniszter. Mindeközben a rezsicsökkentésről elmondta, hogy Brüsszelben nem szeretik a támogatott energiaárakat sem. Azokban az országokban, ahol Brüsszel megmondhatja, ott felszámolják a támogatásokat. Ha Magyarországon Brüsszel-barát kormány lenne, akkor nem lenne rezsicsökkentés – fejtette ki.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy a családtámogatások mértéke 2010 óta a négyszeresére nőtt, a munkaerőpiaccal kapcsolatban pedig elmondta: a foglalkoztatási ráta hazánkban jelentősen emelkedett, miközben más európai országokban a ráta lefelé halad. Megfogalmazása szerint a brüsszeli szociálpolitikának az a lényege, hogy nem többen fognak dolgozni, hanem kevesebben. Emellett emlékeztetett arra, hogy a gyermekek után járó adókedvezmény 2026-ig teljesen megduplázódik.

Rogán Antal ezt követően tért ki a Tisza Párt SZJA-emeléséről szóló értesülésekre, amelyekről azt mondta:

„Azok a tervek, amik a Tisza Párt részéről kiszivárogtak, megfelelnek a brüsszeli terveknek és elvárásoknak.”

A magyar vállalkozásoknak azt üzente, hogy egy ipar- és munkahelyvédelmi akciótervvel készülnek, ami segítséget jelent az EU és az Egyesült Államok közti vámmegállapodással szemben. Hozzátette: egy olyan programot fognak letenni az asztalra, ami az összes hátrányt ellensúlyozza.

A miniszter kitért arra is, hogy a magyar uniós elnökség alatt sikerült tető alá hozni egy olyan megállapodást, ami segíthette volna az EU versenyképességét. Mostanra viszont teljesen lekerült a napirendről a terv, aminek az oka Ukrajna uniós csatlakozása.

„A háborút arra használják fel, hogy kialakítsanak egy közös hitelfelvételi politikát, és arra fogják használni Ukrajna uniós csatlakozását is” – tette hozzá. A miniszter szerint erőltetetten akarnak kialakítani egy brüsszeli, központi vezetést, és a birodalmi projektnek a szempontjai eltérnek hazánk érdekeitől.

„Egy olyan döntést fogunk hozni 2026-ban, hogy vagy elfogadjuk azt a világot, amit Brüsszelből ránk akarnak erőltetni, vagy a saját utunkat járjuk. A teljes magyar jobboldali közösség összefogására van szükség. Minden választáshoz ugyanolyan erővel kell hozzákezdeni. Ez nem az önmarcangolás ideje, hanem az összefogásé a hazánkért”

– zárta beszédét Rogán Antal.

Kiemelt kép: Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ miniszter elõadást tart a TECHXPO 2024 – Technológia, ami összeköt címû konferencián a Millenárison 2024. november 21-én. MTI/Kovács Tamás.