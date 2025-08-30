Kocsis Máté: Magyar Péter börtönnel fenyegeti az újságírókat, teljesen megbolondult

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvzetője szerint eljött a nap, amikor muszáj beállnia „azok közé, akik szerint Magyar Péter teljesen megbolondult”, miután a Tisza Párt elnöke börtönnel fenyegette meg az újságírókat.

„Ma tényleg összeomlott az amúgy is ideggyenge pojáca, ugyanis imént közzétett egy posztot, amiben börtönnel fenyegeti meg a neki nem tetsző újságírókat ”– írta Facebook-posztjában Kocsis Máté, felidézve: Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy „a leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít”.

„A bűncselekményért pedig börtön jár. Hogy mi is a bűnük a sajtótermékeknek? Hát az, hogy leírták a Tisza második emberének, Tarr Zoltánnak a saját szavait, melyekkel adóemelést helyez kilátásba hatalomra kerülésük esetén, és megkéri ugyanott a zártkörű hallgatóságát, hogy erről a választásokig ne beszéljenek”

– fogalmazott a fideszes politikus.

Hozzátette: „Szóval erről merészeltek tudósítani a sajtótermékek, erre ez a hülye bohóc megfenyegeti az újságírókat. Tavasszal már azt is belengette nekik, hogy elveszi a lakásukat, amiben a családjaikkal élnek. Na, akkor várjuk a kommunizmusból itt ragadt MÚOSZ felháborodását, a libsi szerkesztőségek nyílt leveleit, a nagypofájú balos influenszerek tartalmait! De Ursula von der Leyent is érdemes megkérdezni, mit gondol.”

„Szóval Magyar Péter végleg megzuhant. És gondolom, amikor már mind lámpavason meg börtönben lesznek a renitens újságírók és a Tisza politikai ellenfelei a családtagjaikkal együtt, akkor Tarr Zoltán megkezdi a »Megbékélés Programját« és beköszönt a szeretetország. Bukni fogtok, ti hamis gazemberek! 225 nap” – írta végül Kocsis Máté.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum elõtt Szobon 2025. április 29-én. MTI/Purger Tamás.