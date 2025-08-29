Menczer Tamás szerint a Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebookon mondott véleményt a Tisza Pártnak a sajtóban megjelent adóváltoztatási terveiről.

A napokban került az Index birtokába egy belső dokumentum, amely szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval.

„A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter. Átver és lenyúlja a pénzed. Ez Magyar Péter” – mondott véleményt most ezzel kapcsolatban Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette: „Mindig ilyen volt. Az egész élete erről szól. Most hazudik és átver, de ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót.”

„Ott a dokumentum a Tisza-adóról, világos, hogy fizetni fogsz. Ott van Tarr Zoltán beismerése, világos, hogy fizetni fogsz. És világos, hogy átvernek. Ezek ilyenek ”– fűzte hozzá a kormánypárti politikus.

Menczer Tamás végül azt kérte az emberektől, hogy ne hagyják magukat átverni. „Áprilisban elzavarjuk őket! A magyar politikatörténet szemétdombján van a Tisza helye” – zárta bejegyzését.

Mandiner: Hangfelvétel bizonyítja, Magyar Péter pártja bevezetné a Tisza-adót

Az adóemelés-tervezet témájában a minap Orbán Viktor miniszterelnök is megnyilvánult a közösségi oldalán.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszél a Fidesz–KDNP választási fórumán Gödöllõn 2024. május 29-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)