Menczer Tamás szerint az ukránok zsarolnák és megtörnék Magyarországot és Orbán Viktort

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán mondta el, hogy szerinte az ukránok Magyarországot és Orbán Viktort akarják zsarolni és megtörni. Menczer Tamás a videóban állítását két ukrán újságíró beszélgetését bemutató videóval támasztotta alá.

Menczer Tamás a Facebook-oldalán arról beszélt, hogy az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egy felvételt is bemutatott, amelyen Jurij Pancsenko, ukrán riporter azt kérdezi:

„Ukrajna arra tesz, hogy zsarolással megtöri Orbánt?”

Szerhij Szidorenko, akit Menczer Tamás Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „házi újságírójaként” mutatott be, erre azt válaszolta:

„Mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől.”

A kormánypárti politikus a videóban Szerhij Szidorenko következő szavait is felidézte:

„Ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell.”

Menczer Tamás szerint az ukrán újságíró ezzel bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen.

„Bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba, de ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle. Ukrajna támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen. Azonnal fejezzék be! És azt se felejtsük el, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik” – fogalmazott közösségi oldalán Menczer Tamás.

Itt a bizonyíték❗️

Zsarolni és megtörni Orbán Viktort és Magyarországot.

Ezt akarják az ukránok. Közzétette: Menczer Tamás – 2025. augusztus 28., csütörtök

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)