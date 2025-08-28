Menczer Tamás szerint az ukránok zsarolnák és megtörnék Magyarországot és Orbán Viktort

Menczer Tamás a Facebook-oldalán arról beszélt, hogy az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egy felvételt is bemutatott, amelyen Jurij Pancsenko, ukrán riporter azt kérdezi:
„Ukrajna arra tesz, hogy zsarolással megtöri Orbánt?”
Szerhij Szidorenko, akit Menczer Tamás Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „házi újságírójaként” mutatott be, erre azt válaszolta:
„Mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől.”
A kormánypárti politikus a videóban Szerhij Szidorenko következő szavait is felidézte:
„Ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell.”
Menczer Tamás szerint az ukrán újságíró ezzel bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen.
„Bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba, de ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle. Ukrajna támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen. Azonnal fejezzék be! És azt se felejtsük el, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik” – fogalmazott közösségi oldalán Menczer Tamás.
Itt a bizonyíték❗️
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort és Magyarországot.
Ezt akarják az ukránok.
Közzétette: Menczer Tamás – 2025. augusztus 28., csütörtök
Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)