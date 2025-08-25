Gulyás Gergely a Kormányinfón: egy hét múlva indul az Otthon Start program, meghosszabbítják az árréstopokat

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel, hétfő este pedig megjelenik az a kormányrendelet is, amely megteremti a program összhangját a családi otthonteremtési kedvezményekkel – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Budapesten, a Kormányinfón, miközben több másik témáról is szót ejtett.

Gulyás Gergely elmondta, augusztus 21-i ülésén a kormány arról határozott, hogy szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos hitelprogram, amely az első lakásvásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az első otthon megszerzését.

A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett – emlékeztetett.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal kell alacsonyabb törlesztőrészletet fizetni – jelezte a miniszter.

Hozzátette: várakozásaik szerint csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el országszerte, ezek jelentős része az Otthon Start program keretében megvásárolható lesz – közölte. A tárcavezető elmondta azt is, hogy hétfő este fog megjelenni az a kormányrendelet, amely a családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start program közötti összhangot fogja megteremteni, biztosítva az átjárhatóságot is.

A rendszer tehát kellően rugalmas, ezen felül kellő garanciát biztosít arra is, hogy az árakat ne növelje, hanem kifejezetten fékezze – emelte ki Gulyás Gergely.

November 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot, a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokról is tárgyaltak

November 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot – ezt ugyancsak a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette ki a Kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta, hogy az augusztus 21-i ülésén a kormány a magyar családok védelme és az infláció lehető legnagyobb mértékű korlátozása érdekében határozott az árrésstop meghosszabbításáról. „Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint” – szögezte le.

A kormány azért döntött így, mert a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább az árrésstop nélkül – jelezte a miniszter.

Gulyás Gergely emellett elmondta, hogy a kormány kénytelen volt foglalkozni a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokkal is. E tekintetben mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter egyértelműen kifejezte a véleményét: „az a határozott intésünk Ukrajna irányába”, hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát és vessen véget a Magyarországra irányuló energiaszállítási útvonal támadásának – mondta, hozzátéve: várják azt is, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. augusztus 25-én. MTI/Szigetváry Zsolt.