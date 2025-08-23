Orbán Viktor szerint elkészült a 2026-os győzelmi terv

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken késő este megosztott fényképes bejegyzésben tájékoztatott arról, hogy elkészült a győzelmi terv 2026-ra.

Orbán Viktor a közösségi oldalán pénteken késő este a 2026-os országgyűlési választásokkal kapcsolatban publikált egy fényképes bejegyzést.

„A kormányfő azt írta: Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült”

Pénteken a miniszterelnök a Harcosok Klubjának is küldött egy üzenetet, melyben egyebek között arról írt, hogy megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. „Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel”.

Orbán Viktor üzenetében a csütörtök hajnalban történtekre is kitért: „Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.” A Barátság kőolajvezetéket ért péntek reggeli újabb támadással kapcsolatban a miniszterelnök azt írta: „Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az Északi Áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt.”

A levelet a kormányfő így fejezte be: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 233 nap.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor/Facebook