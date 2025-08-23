Menczer Tamás: A Tisza csak egy digitális blöff

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán „Itt az igazság a tiszás álprofilokról” címmel tett közzé bejegyzést. A kormánypárti politikus azt írta: „a Tisza csak egy digitális blöff. Pukkad a lufi.”

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán tett közzé videós bejegyzést, melyhez azt írta: „Itt az igazság a tiszás álprofilokról. A Tisza csak egy digitális blöff. Pukkad a lufi.”

A kormánypárti politikus a videóban arról beszélt: számára megtiszteltetés, hogy a tiszás álprofilok célkeresztjében van és hogy rendszeresen rá küldik őket.

Itt az igazság a tiszás álprofilokról.

A Tisza csak egy digitális blöff.

Pukkad a lufi. Közzétette: Menczer Tamás – 2025. augusztus 22., péntek

„Ez is kiderül a Patrióta videójából, meg az is, hogy a Tisza egy digitális blöff, álprofilok, ázsiai és dél-amerikai lájkolók” – fogalmazott.

Szerinte a videó címe az is lehetne a címe, hogy Peti és az álprofilok.

„Áprilisban nagyot nyerünk! ”

– hangoztatta Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)