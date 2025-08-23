Kocsis Máté a Facebookon cáfolta Magyar Péter több állítását is

„Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát” – jelentette ki a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán szombaton.

Kocsis Máté szerint miután a Tisza Párt elnöke szombaton a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, „azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz.”

A kormánypárti politikus szerint Magyar Péter egy öt és fél évvel ezelőtti hirdetésből származó képet csatolt bizonyítékként.