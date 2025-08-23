Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Kocsis Máté a Facebookon cáfolta Magyar Péter több állítását is

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.08.23. 09:31

Főoldal / Belföld / Belpolitika

| Szerző: hirado.hu
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnökének sem a honvédségi géppel, sem pedig Orbán Viktor horvátországi nyaralásával kapcsolatos kijelentése sem volt igaz. Kocsis Máté a Facebook-oldalán egyebek között azt írta: „a külföldről fizetett 444-es és telex-es tényellenőrök, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták.”
„Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát” – jelentette ki a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán szombaton.

Kocsis Máté szerint miután a Tisza Párt elnöke szombaton a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, „azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz.”

A kormánypárti politikus szerint Magyar Péter egy öt és fél évvel ezelőtti hirdetésből származó képet csatolt bizonyítékként.

A külföldről fizetett 444-es és telex-es “tényellenőrök”, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták

– hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy ilyen „ez a függetlenség-objektívság”.

Kocsis Máté ehhez még azt is hozzátette, hogy – mint fogalmazott, „jól átverte és uszította a MANöken ismét a rajongóit, azok megint csápoltak neki, öklöt ráztak, aztán kiderül, hogy ismét csak egy nagy blöff az egész.” Kiemelte, hogy ez csak egy újabb álhír, „de a tiszás szektásoknak és kamuprofiloknak ennyi pont elég”.
Kocsis Máté szerint egyre cikibb az egész Tisza, 232 nap, és felkenődnek a falra!

Kapcsolódó tartalom

A frakcióvezető követőitől azt kérte: osszák meg a posztot, „jusson el a ciki-szektához, hogy újra becsapta őket a főnökük!”

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum elõtt Szobon 2025. április 29-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Kocsis MátéMagyar Péter Facebook

Ajánljuk még

 