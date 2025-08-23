Kocsis Máté a Facebookon cáfolta Magyar Péter több állítását is

Kocsis Máté szerint miután a Tisza Párt elnöke szombaton a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, „azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz.”
A kormánypárti politikus szerint Magyar Péter egy öt és fél évvel ezelőtti hirdetésből származó képet csatolt bizonyítékként.
„A külföldről fizetett 444-es és telex-es “tényellenőrök”, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták ”
– hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy ilyen „ez a függetlenség-objektívság”.
A frakcióvezető követőitől azt kérte: osszák meg a posztot, „jusson el a ciki-szektához, hogy újra becsapta őket a főnökük!”
Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum elõtt Szobon 2025. április 29-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)