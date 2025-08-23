„A kiskakas kukorékol, a karaván halad” – írta Orbán Viktor a Harcosok klubjában

Újabb bejegyzést osztott meg a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy hamarosan indul az Otthon Start Program, bejelentést tett a Barátság kőolajvezeték újraindításáról és Magyar Péternek is odapirított.

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubjában a szeptember elsején induló Otthon Start Programmal kapcsolatban azt írta: „Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon.” A kormányfő beszámolt arról is, hogy sikeres tárgyalást folytattak Oroszországgal az energiabiztonság érdekében.

„Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás”

– fogalmazott, kiemelve, hogy egy hét múlva újraindul a szállítás az olajvezetéken.

A miniszterelnök Brüsszelt nem európai-, hanem ukrán bizottságnak nevezte, mivel úgy értékelt, hogy az EU ebben az ügyben nem a magyarok és a szlovákok, hanem az ukránok oldalára állt.

Magyar Péter újabb állításaira reagálva Orbán Viktor azt írta: „a kiskakas tegnap is elkukorékolta magát”. A kormányfő megfogalmazása szerint, a Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben van, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe.

„„Közben mi haladunk a saját terveink szerint” ”– tette hozzá, megosztva a pénteken este a közösségi oldalára feltöltött képét, amelyen a politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal és munkatársaikkal látható, amint a 2026-os győzelmi terven dolgoznak.

„A kiskakas kukorékol, a karaván halad” – írta és ehhez még azt is hozzáfűzte, hogy „Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)