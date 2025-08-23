„A brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásban” – Kocsis Máté ismét üzent Magyar Péternek

„A brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásban” – írta a közösségi oldalán szombaton Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Pétert a miniszterelnök horvát útja kapcsán péntek óta kétszer is hazugságon kapták, de Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnöke még mindig nem adja fel, „tovább hergeli a szektát, és blöfföl, a liberális propaganda meg könnybe lábadt szemmel asszisztál ehhez.”

„Aztán jöttél ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a yachttal, meg a luxus ételekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu, de te nem hagyod abba az uszítást, a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem. Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna. A miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy neked is” – folytatta Kocsis Máté, aki azt is közölte, hogy a repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket.

A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péternek a következő kérdéseket tette fel posztjában: