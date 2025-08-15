Békés Márton: Magyar Péter mindig is egy rongy ember volt

„Magyar Péter mindig is egy rongy ember volt” – mondta Békés Márton történész, a XXI. Század Intézet igazgatója és a Kommentár főszerkesztője egy stúdióbeszélgetésen.

Békés Márton a közelgő Tranzit fesztivál apropóján ült be a Mandiner stúdiójába, és a beszélgetés alatt azt mondta: Magyar Péter mindig is egy rongy ember volt, aki már jóval politikai szerepvállalása előtt a Fidesz ellen beszélt, miközben a rendszerből élt és annak előnyeit élvezte. Hozzátette:

a Tisza Párt mögött nincs ütőképes csapat, a pártépítésben súlyos hiányosságok mutatkoznak, és a vezetője 2026-ban nagy vereséget fog szenvedni.

Úgy látja: Magyar Péter csupán „a szélről bekiabáló” szerepét játssza, miközben a Fidesz a politikai közép erőpozíciójából indul. A beszélgetésben szó esett a digitális polgári körök gyors bővüléséről és Dopeman jobboldali szerepvállalásáról is, akit Békés a jobboldali „törzsszövetség” színesítő elemének tart.

Külön kitértek a fesztiválszezon politikai felhangjaira és a „mocskos Fidesz” skandálások körüli médiakampányra, amelyet szerinte csak egy hangos kisebbség generál, és nem tükrözi a választói realitást. Békés Márton úgy vélekedett: a jobboldal nemhogy nem gyengül, hanem az őszi politikai szezont fölényből kezdi majd, és erősebben tér vissza, mint valaha.

A teljes beszélgetést itt lehet megtekinteni:

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás