Takács Péter Magyar Péternek: Ide figyelj, te Lenin-fiú! Hagyd békén a kórház dolgozóit!

Magyar Péter több tévéstábbal és drónokkal jelent meg a székesfehérvári kórházban – közölte Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebookon, miközben üzent is a Tisza Párt elnökének.

„Hamarosan hergelés- és hazugságcunami következik!”– írta Takács Péter a bejegyzésben, majd nem sokkal később a poszt alatti kommentben árult el tovább részleteket.

„Péter Magyar akárcsak a napraforgót, a fehérvári kórházat sem bírja elengedni. Milyen beteglelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk!? ”– fogalmazott, majd azzal folytatta, hogy „Magyar Péter és koalíciós partnere, a DK (Földi Judit) hetek óta politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy összehangolt támadást indítottak a kórház ellen. Hiába no, közös a gazda, közös az itiner! Folyamatos vádaskodásaikkal lekötik a szakembereket, akiknek mindennap az alaptalan rágalmaik cáfolásával kell foglalkozniuk.”

Kapcsolódó tartalom Videón, ahogy Magyar Péter összekeverte a napraforgót egy gyomnövénnyel

Takács Péter szerint „a kórház többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, mi okozza a problémát és hogyan fogják azt megoldani. Magyar Pétert viszont ez nem érdekli, ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint a kórházra.” Majd azt írta, hogy a Tisza Párt „nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték”, nincsenek szakpolitikai elképzeléseik, nem vállalják a vitákat, és ezért „nem marad más nekik, mint a hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés”.

Az államtitkár végül azt üzente Magyar Péternek:

„Ide figyelj, te Lenin-fiú! Hagyd békén a kórház dolgozóit! Hagyd, hogy tegyék a dolgukat, legyen szó betegállátásról vagy üzemeltetésről! Segíteni nem akarsz (nem is tudsz, mert nincs tudás a nagy látványpékségetek mögött), úgyhogy inkább ne hátráltass!”

Kiemelt kép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára beszédet mond az Országos Mentőszolgálat mentőnapjának megnyitóján a budapesti Városligetben 2023. szeptember 2-án. Fotó: MTI/Lakatos Péter.