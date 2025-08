Dopeman az Indexnek: Elnézést kértem a miniszterelnöktől, de nem azért, hogy teletömjék a zsebem

Az Indexnek adott interjút Pityinger László, alias Dopeman, aki másfél hete csatlakozott Orbán Viktor Digitális Polgári Köréhez is.

A kérdésre, hogy miként került be a Digitális Polgári Körbe, Dopeman azt mondta: „Úgy kerül oda, hogy meghívják. Felhívtak az államtitkárságtól és megkérdezték, hogy elmennék-e egy olyan találkozóra, amin a miniszterelnök is jelen van. Módfelett érdekel Orbán Viktor karaktere, egyébként is izgat mint ember. Már jó ideje figyelem, mit és hogyan csinál, látom benne a víziót, a stratégiát és a nemzetjobbító szándékot. Izgalmasnak tartottam a találkozást. Számtalan területen hasonlóképpen jár az eszünk.”

Majd úgy fogalmazott: „Egy választás előtt állunk, a küzdelem pedig kihegyezte a közhangulatot. Látható, hogy nagyon agresszív lett a virtuális kommunikáció. Érdekes módon eddig kétirányú volt az internetes agresszivitás, a gyűlölködés, de Magyar Péter megjelenése óta nála monopolizálódott. Ezt tényszerűen meg lehet állapítani, ha a kommentfalakra nézünk, látjuk a reakciókat, a hozzászólásokat.”

„Egy miniszterelnöknek vagy egy miniszterelnök-jelöltnek folyamatosan versenyeznie kell azért, hogy elnyerje a szavazatomat, de az elmúlt évek alapján támogatom a miniszterelnököt. Ha rá szavaznak, ebben a helyzetben nem bánat és szomorúság, hanem öröm, mert ráadásul most már van köztünk nexus, látom, hogy amit gondoltam róla, az nagyjából a valóság” – tette hozzá később a rapper, aki azt is elmondta, hogy a saját Digitális Polgári Körét is létre fogja hozni „Jó arcok” névvel.

A zenész kifejtette: bár egyetért a kormánypártokkal sok kérdésben, de nem hiszi, hogy a megmondóemberük lenne.

„Nyilvánvaló, hogy sok mindenben egyezik a véleményem a miniszterelnökkel, de nem tartozom a körükbe, és őszintén szólva nem is szándékom megmondóemberré válni, vagy tolmácsolni valamilyen narratívát […]. Bírom a miniszterelnököt, számos direktívában egyetértünk, sőt bizonyos dolgokban – idézőjelbe téve – szélsőségesebben szuverenitáspárti vagyok, mint Orbán Viktor. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek rendszerszintű kritikáim a mindenkori magyar berendezkedéssel szemben.”

A kérdésre, hogy miként bocsátottak meg neki azért, mert egy korábbi számában a kormányt kritizálta és elrúgta egy Orbán-szobor fejét, azt mondta: „Magamtól kértem elnézést a miniszterelnöktől, de nem annak a fényében tettem, hogy valami legyen, teletömjék a zsebem. Tudom, nehéz megérteni, mert az emberek magukból indulnak ki. Ha történik velem az élet, gyönyörű, megköszönöm. De az én gerincem nem eladó, ellentétben azokéval, akik az enyémről beszélnek. Azért exkuzáltam magam, mert elkezdtem gyakorolni a zent. És tudom, hogy furcsa, de nap mint nap dolgozom, hogy a vadhajtásokat kigyomláljam magamból. Helyesen próbálok élni.”

Majd azt mondta, hogy Orbán Viktor „egy zen man”, és 62 éves korának dacára „kopás jelét nem látom, olyan éles, mint egy Hattori Hanzó [egy híres japán szamuráj, tábornok a 16. századból – a szerk.]” Szerinte az sem baj, hogy a miniszterelnök nem használ okostelefont, meg tabletet, mert így legalább nem „a Tinderen lapozgat, meg a Facebookon szarakodik és kommenteket írogat a Magyar Péternek”.

A rapper a Budapest Pride-ról is beszélt az interjú végén, amelyről azt mondta:

„Semminek sem támogatom a betiltását, a Pride betiltását sem, egyébként nem is tiltották be, csak másfajta körülményeket teremtettek a lezajlásához.”

„A Pride-os vonulást oda teszem, hogy én a pizzát szeretem vagy nem. Ez szex. Nem érdekel, hogy ki kivel dug. De furcsállom, amikor ehhez polgárjogi mozgalmat állítanak”, de szerinte „nagyon fontos, tiszteletreméltó szerepe van a meleg közösségnek, ugyanis minden működő rendszer működése a rendszerhiba alapján meghatározható”. „A Pride nekem arról szól, hogy egy kisebb közösség, aki magáról is tudja, hogy ő rendszerhiba, várja a többség elfogadását. De a véleménynyilvánítás szabadságát nem venném el senkitől” – tette hozzá.

Végül Majkának arra a debreceni színpadi fellépésre is kitért, amelyben a rapper agyonlőtték Bindzsisztán miniszterelnökeként. „Amikor Majka esetében kérdés az ismert színpadi performansz, akkor pedig azt mondom, hogy a jelenlegi politikai helyzetben, merényletek idején, nem szerencsés megnyilvánulás. De tőle sem szabad elvenni a véleményformálás lehetőséget, akkor sem, ha Dopeman bábú fejét rúgja odébb a színpadon, ez fél éven belül megtörténhet”.

