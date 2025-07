Megjelentek a szabályok: ez az elvárás Orbán Viktor Digitális Polgári Köreiben

Kijelölték a Digitális Polgári Körök koordinátorait: a feladatot Máthé Zsuzsa újságíróra, valamint Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkárra bízták, akik az egyes számú digitális kör tagjai, melyben Orbán Viktor miniszterelnök is szerepet vállalt. Nagy János csütörtökön már el is kezdte a munkát az egyes számú kör csoportjában, ahol csoportszabályokat ismertetett, közzétéve a három alapszabályt is.

„Az egyes számú Digitális Polgári Kör felkérte Máthé Zsuzsát és Nagy Jánost közösségi koordinátoroknak. A jövőben ők fognak beszámolni Nektek minden DPK-t érintő közérdekű információról. Fogadjátok őket szeretettel és bizalommal!” – írták a Digitális Polgári Kör néven futó közösségi oldalon. Az Index szerint Nagy János azóta már meg is kezdte a munkát, és egy csütörtöki zárt csoportos bejegyzésben megosztotta az egyes számú csoport három alapszabályát. „Kedves Barátaim! A Digitális Polgári Kör morális forráskódját mindannyian elfogadtuk a közösséghez való csatlakozáskor. Én most fontos technikai csoportszabályokkal érkezem” – írta az államtitkár, aki szerint a szabályok az alábbiak: A csoportba bárki posztolhat, de ezek csak az adminisztrátori jóváhagyást követően jelennek meg az üzenőfalon. A bejegyzések minőségét folyamatosan monitorozzuk, és a legjobbakat közzétesszük. Az egyes számú Digitális Polgári Körbe bárki meghívhatja a hazáját szerető és azért tenni kívánó ismerőseit. Bárki csatlakozhat, aki konstruktívan szeretne részt venni az országépítésben és nemzeti algoritmusunk kialakításában. Nagyon fontos: ne hívjátok meg válogatás nélkül minden ismerősötöket. A meghívottakért Nektek kell vállalni a felelősséget. A csoport tagjai között elvárt a polgári párbeszéd, ami a konstruktív vitán, a jóhiszeműségen és a kölcsönös tiszteleten alapszik „Legyünk azok itt is, akik a való életben vagyunk: becsületes, egymást tisztelő és egymáshoz szeretettel forduló, hazaszerető magyarok” – zárta posztját a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök (DPK) létrehozását, a DPK-k zárt Facebook-csoportja pedig szerdán indult el. Kapcsolódó tartalom „A bántalmazás elleni kiállás közös ügyünk” – új Digitális Polgári Kört alapított Vitályos Eszter A kezdeményezés egyik célja, hogy biztonságos és elfogadó közeget teremtsen az érintetteknek Orbán Viktor bejelentette: már 40 ezer tagja van a Digitális Polgári Köröknek A közösségi oldalán jelentkezett a miniszterelnök. Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor