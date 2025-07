Két hét múlva lesz Schmuck Andor temetése, újabb részletek derültek ki a haláláról

Augusztus 15-én vesznek végső búcsút Schmuck Andor korábbi MSZP-s politikustól, a szépkorúakat segítő Tisztelet Társasága alapítójától. Mindeközben a halálának okával kapcsolatban lezárult a hivatalos vizsgálat, és újabb részletek láttak napvilágot, bár az irodája továbbra is le van zárva.

Mint korábban írtuk, Schmuck Andor 54 éves korában, július közepén hunyt el, halálának hírét 14-én közölték a magyar lapok. A

Az egykori politikussal jó viszonyt ápoló színésznő, Fodor Zsóka már korábban is arról beszélt, hogy várhatóan augusztus közepén kerülhet sor a temetésre. Ez utóbbi információt most a Blikk is megerősítette, amely közölte:

Schmuck Andortól augusztus 15-én kora délután, a Fiumei úti sírkertben vesznek végső búcsút.

A Blikk emellett arról is értesült, hogy Schmuck Andor testvérét hivatalosan is értesítették a halál pontos okáról, és ennek fényében is válhatott véglegessé a temetés dátuma. A lap szerint ugyanakkor még nem zárult le teljesen a vizsgálat a halál ügyében, mivel a boncolási jegyzőkönyv még nem készült el.

A ceremónia költségének finanszírozását várhatóan egykori barátai és kollégái fogják állni. Mága Zoltán hegedűművész menedzsmentje közölte, hogy felajánlották: teljes mértékben állják az összeget.

Nem mindenre került még pont, Schmuck Andor irodája még mindig le van zárva

Mindeközben Fodor Zsóka most azt mondta a Borsnak: Schmuck Andor irodája (ahol a holttestét megtalálták) még mindig le van zárva.

„Az irodájában találták meg, az íróasztalára borulva. A helyiség még mindig le van zárva, még a testvéreit sem engedik be, mind a mai napig. Pedig ők azt remélik, van ott valamilyen rendelkezés, valamilyen papír, amiben Andor meghagyta, milyen temetést szeretne. Mert így nem tudunk semmit” – mondta.

„A búcsúztatóról legfeljebb annyit mondhatok, hogy augusztus közepére várható. Még pár hete, vagy talán több is, felhívtam a közös barátunkat, hogy Andor felől érdeklődjek. Ő azt mondta, ne gondoljam, hogy haragszik rám. Több barátját kizárta az életéből, és nem értettük, hogy miért, addig, amíg a tévében be nem jelentette, hogy beteg” – tette hozzá a színésznő.

A Bors arról is írt, hogy a temetésen Nyári Károly énekes fogja búcsúztatni Schmuck Andort, akitől a kedvenc dalával fog elköszönni. „Eljátszom neki még egyszer, utoljára a My Way-t” – mondta.

Kiemelt kép: Schmuck Andor, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának elnöke leadja szavazatát a Pest megyei Gödön, a Németh László Általános Iskolában kialakított 5. számú szavazókörben az önkormányzati választáson 2014. október 12-én. MTI Fotó: Kovács Attila.