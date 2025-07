Fontos bejelentéseket tett a kormány, újabb részleteket árultak el az Otthon Start Programról

Csütörtökön délelőtt 10 órakor megkezdődött a Kormányinfó Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével. A fejleményeket élőben követjük. Az első téma az Otthon Start Program volt, de később szóba került az Ursula von der Leyen és Donald Trump közti vámalku, valamint a jövő héten kezdődő Sziget Fesztivál is.

Mint korábban írtuk, a magyar kormány szerdán ülést tartott, amelyet követően Orbán Viktor miniszterelnök tett egy bejelentést a Facebookon, miszerint döntöttek arról, hogy bevezetik az évi egymillió forintos otthontámogatás a közszolgálatban dolgozóknak.

A többi kormánydöntés ismertetése a csütörtöki kormányinfón történt meg. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kezdte mondandóját, hogy az Otthon Start Programmal kapcsolatban is eldöntötték a részletszabályokat,

ezért lehet, hogy már a hétvégén, de legkésőbb jövő hét kedden megjelenik a három százalékos hitelt tartalmazó program normaszövege.

Mint mondta, fontos részletkérdés az, hogy a program társadalmi egyeztetése alatt rengeteg igény merült fel azzal kapcsolatban, hogy akinek az állandó lakóhelye Magyarországon van, de szomszédos országokba járnak át dolgozni, ők is vehessék igénybe a programot. Emellett döntöttek arról is, hogy 30 ezer forint lehet a banki díj.

Ezen kívül a miniszter ismertetett több további feltételt is, amelyet elfogadtak:

2 éves jövedelmi jogviszony és 2 éves társadalombiztosítási jogviszony (ebbe a külföldi munkavállalás is beleszámít természetesen).

Az igénybe vevőknek legfeljebb 50 százalékos tulajdonuk lehet egy lakóingatlanban, ahogy azt korábban is ismertették már.

Legfeljebb 50 millió forintot, és legfeljebb 3 százalékos fix kamattal, 25 éves futamidővel lehet felvenni.

Építésre, és tanya vásárlására is felvehető a hitel.

Legfeljebb másfél millió forint lehet az ingatlan négyzetméterára, értéke pedig 100 millió forint, ha lakásról van szó. Ha lakóházat vagy tanyát vásárolnak, akkor 150 millió forint is lehet.

10 százalék önerő szükséges, a megvásárolt ingatlanban pedig nem kell állandó lakcímet létesíteni a vásárlás után.

A használati jog nem lesz átruházható a megvásárolt ingatlannál. Ugyanakkor Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra: ez nem jelenti azt, hogy – a magyar sajtóban megjelent híresztelésekkel ellentétben – ne lenne albérletbe adható az ingatlan a vásárlás után.

Gulyás Gergely ezt követően beszélt a köztisztviselőknek nyújtott otthontámogatásról. Mint mondta, ennek a részletszabályait még tisztázni kell, de az biztos, hogy évi nettó 1 millió forintot adnak majd a cafeteriához hasonló kedvezményként a dolgozóknak. Gulyás Gergely szerint ez sokat segíthet majd a közszolgálatot végzőknek.

Az Európai Bizottság rossz egyezséget kötött Donald Trumppal

A miniszter ezt követően beszélt a települések fejlesztését érintő programól, majd azzal folytatta: a kormány értékelte az Európai Unió és az Egyesült Államok közt létrejött vámmegállapodást.

Mint mondta, meglátásuk szerint ez a megállapodás hátrányos nekünk,

és biztosan állíthatjuk, hogy Orbán Viktor jobb megállapodást tudott volna kötni Donald Trump elnökkel, mint amilyet az Európai Bizottságnak sikerült.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a britek is jobb alkut kötöttek az amerikai elnökkel a vámtarifákkal kapcsolatban. Ráadásul, mint mondta, a Bizottság olyan dolgokat is vállalt a Trumppal kötött alkuban (az energiahordozók vásárlása, illetve az Egyesült Államokban történő beruházások vonatkozásában), amelyeknél jogilag is kétséges, hogy megtehették-e volna ezt, mivel nem az ő hatáskörükbe tartozik.

„Ez megbízás nélküli ügyvitel volt a Bizottság részéről”

– fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva: olyan kötelezettséget vállaltak, amit a Bizottság nem tud betartani, és Magyarország e téren nem is fog vállalni semmit. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: az Európai Bizottság téves politikát folytatott.

Vitályos Eszter kormányszóvivő ezt követően felsorolta a legutóbbi kormányinfó óta megvalósult felszereléseket. Majd közölte azt is, hogy jövő héten is lesz várhatóan kormányinfó, így aki nem kerül sorra ma a kérdésekkel, az akkor is felteheti kérdéseit.

Kneecap-ügy: a magyar titkosszolgálatok körébe került a Sziget Fesztivál alapítója

Az M1 kérdésére – ami a Trumppal kötött megállapodásra vonatkozott, és arra, hogy Maros Sefcovic, az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa szerint az az alku Ukrajnáról is szól – Gulyás Gergely azt mondta: elképzelhető, hogy az Európai Unió fegyvereket is vásárolna Amerikától a beruházások jogcímén, amelyeket aztán Ukrajnába szállítanának, esetleg erről lehetett szó. De hangsúlyozta: nem értelmezhető jelenleg, hogy a Bizottság hogyan állapodhatott meg beruházásokról, vagyis fegyverek, energia, félvezetők és egyéb cikkek vásárlásáról, miközben ezt nem ők, hanem a tagállamok tudják végrehajtani.

Arra a kérdésre, hogy a hírek szerint a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly jó kapcsolatban van egy ismert palesztinpárti lobbistával, úgy válaszolt: „A közösségi elleni izgatásnak nincsen tere, ezért terrorszervezetek éltető, nyilvánvalóan antiszemita megnyilatkozásokat tevő zenekarnak” nincs helye a Szigeten.

De az igaz, hogy Gerendai Károly a magyar titkosszolgálatok körébe került „az említett kapcsolatok miatt”

– mondta Gulyás Gergely. Hozzátette: sajnálják, hogy a Sziget Fesztivál a Kneecap palesztinpárti együttes meghívásával kirobbantotta a botrányt, de úgy gondolja, hogy a zenekar kitiltásával az ügy „megnyugtatóan” lezárult.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. július 16-án. MTI/Purger Tamás