Orbán Viktor köszönetet mondott: pár óra alatt több mint tízezren csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz

Orbán Viktor a közösségi oldalán közölte, hogy a szombat délelőtt bejelentette Digitális Polgári Körökhöz már több mint 10 ezren csatlakoztak.

Mint írtuk, Orbán Viktor a tusványosi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök (DPK) létrehozását. A beszéde után elérhetővé vált a DPK honlapja is, ahol az első polgári kör tagjai is látszódnak azóta.

A kormányfő délután a Facebook-oldalán tett közzé egy posztot, amelyben azt írta:

„Pár óra leforgása alatt több mint 10.000-en csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz.”

„Köszönöm, hogy máris ennyien jelentkeztetek. Nem állunk meg, a cél a végtelen, és a tovább!” – tette hozzá Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Facebook/Orbán Viktor.