Mandiner: több mint 685 millió forintnyi ingatlan van Kollár Kingának

A mostani piaci árak alapján összesen mintegy 685 millió forintnyi ingatlanvagyona van a Tisza Párt EP-képviselőjének, Kollár Kingának – derült ki a Mandiner összeállításából, amelyben tételszerűen bemutatták ezeket.

A Mandiner a helyi ingatlanárakkal összevetve vette számba Kollár Kingának azon ingatlanjait, amelyekre a nyáron publikált vagyonnyilatkozatából derült fény.

A portál szerint az alábbi ingatlanok vannak a politikus tulajdonában:

Gödöllő, 155 négyzetméter (egy 1000 négyzetméteres telken) – 160 millió forint

Budapest, VII. kerület, 53 négyzetméter – 85 millió forint

Budapest, VII. kerület, 68 négyzetméter – 95 millió forint

Budapest, I. kerület, 30 négyzetméter – 60 millió forint

Esztergom (100 négyzetméteres ház egy 897 négyzetméteres telken) – 85 millió forint

Portugália, Funchal (104 négyzetméteres ház egy 153 négyzetméteres telken) – 200 millió forint.

Kollár Kinga ezeket többnyire bérbe is adja, és a vagyonnyilatkozata szerint évente 72 millió forint bevétele lehet ebből, miközben az EP-képviselői, illetve fővárosi közgyűlési juttatásaiból is kap 88 millió forintot – tette hozzá a Mandiner, amely szerint ideális esetben, ha az összes ingatlant sikerült kiadni egy-egy nap, akkor 1,1 millió forintos bevételt is szerezhet ebből a képviselő.

Kiemelt kép: Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselõje felszólal az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának (ECON) brüsszeli ülésén 2024. november 18-án. MTI/Purger Tamás.