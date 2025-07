Magyar Péter egy saját beszéddel igyekezett válaszolni Orbán Viktor tusványosi felszólalására

Orbán Viktor tusványosi beszédével egy időben tartott beszédet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is Székesfehérváron.

A Telex szerint Magyar Péter „Hazánk helye Európában és a világban” címmel tartott rendezvényt Székesfehérváron. Mint írták, a Tisza Párt elnöke többnyire külpolitikai álláspontokat és célokat fogalmazott meg:

szerinte Magyarországnak „véglegesen helyett kell foglalnia a Nyugat asztalánál”, és nem lehet többé kompország.

(Ezzel ellentétben – mint írtuk – Orbán Viktor a saját beszédében arról beszélt: Magyarország nem állhat be semmilyen nemzetközi blokkba, a nyugati és a keleti gazdasági kapcsolatokra egyaránt szükség van).

A Tisza Párt elnöke a beszédében kitért arra is, hogy jó kapcsolatot akarnak ápolni a szomszéd országokkal, és azt ígérte: ha ők adják a következő miniszterelnököt a 2026-os választást után, akkor az új kormányfő először Varsóba utazik majd. Magyar​ Péter emellett arról is beszélt, hogy 2026-os választás népszavazás szerinte lesz „Orbán korrupt hatalmáról”, valamint az EU- és a NATO-tagságról is.

Válaszolt Semjén Zsoltnak, miután a miniszterelnök-helyettes lek*rvázta az önkéntesüket

Semjén Zsolt a tusványosi szabadegyetemen mondta azt, hogy a Tisza Párt eddigi egyetlen ismert egyéni képviselőjelöltje egy „felnőttfilmes k*rva nyilvánosan” – amivel a hírekbe az utóbbi időbe bekerült Róka Rékára utalhatott.

Ezzel kapcsolatban az Index szerint az RTL Híradó kereste meg a Tisza Párt elnökét. Kérdésükre Magyar Péter azt válaszolta: „Amikor ezt a mondatot leírva láttam először, akkor nem tudtam hirtelen, hogy ezt a kormány állítólag kereszténydemokrata miniszterelnök-helyettese mondta, vagy egy utolsó suttyó. Aztán utána szembesültem a valósággal.” Hozzátette azt is, hogy Róka Réka nem a jelöltjük, mert „a Tisza Párt egyéni jelöltjei közül egyetlen jelölt ismert, az én vagyok, a XII. kerületben”.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. MTI/Bodnár Boglárka.