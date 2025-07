Magyar Péter megtagadná, de szoros szálak fűzik a Tisza Párthoz a magyar gazdákat becsmérlő agrárszakértőt

Magyar Péter megpróbálta tagadni kapcsolatát azzal az agrárszakértővel, Kökény Attilával, aki a napokban a magyar gazdákat és a hazai mezőgazdasági termékek minőségét kritizálta. Kökényt azonban szoros szálak fűzik a Tisza Párthoz, erről számos esemény tanúskodik az utóbbi hónapokból – írta a Magyar Nemzet.

A lap szerint miközben Magyar Péter tagadni próbálja a kapcsolatot Kökénnyel, „a valóság cáfolja a pártelnököt”. Ezzel kapcsolatban „beismeréssel felérő” fejleménynek nevezték azt, hogy megpróbálhatták eltüntetni a nyomokat,

mivel elérhetetlen lett az az oldal, ahol Kökény Attila mondatai megjelentek.

Magyar Péter az országjárásának egyik állomásán, Tiszafüreden még azt állította, „kiforgatták” Kökény Attila mondatait, többek között azt, amikor „idomított csimpánzokhoz” hasonlította a magyar mezőgazdasági termelőket. Magyar Péter azt mondta, hogy a szakértő nem a Tisza Párt politikusa, csupán egyike a több tízezer önkéntesnek, szakértőnek, Tisza-sziget-tagnak.

Ehhez képest – mint arra a Magyar Nemzet felhívta a figyelmet – Kökény Attila, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója

már februárban, a Tisza Párt kongresszusán feltűnt Bóna Szabolcs és Varga Lőrinc mellett annak az agrárkerekasztal-beszélgetésnek az egyik szereplőjeként, amit személyesen Magyar Péter vezetett.

A Magyar Péter testvérének tulajdonában álló portálon, a Kontrollon idézték is Kökény Attila szavait. Magyar Péter magyarázkodását emellett az is cáfolja, hogy Kökény Attiláról a Tisza „mezőgazdasági és környezetvédelmi támogatójaként” beszélnek hónapok óta a párt környezetében, márciusban pedig Kökény a brüsszeli parlamenti látogatásáról számolt be egy rendezvényen a tiszainokai roma önkormányzat irodájában (Kökény maga írta a közösségi oldalán a botrányt kavaró posztja alatt, hogy rendszeresen küld anyagokat Magyar Péter európai parlamenti asszisztensének).

Emellett több tiszás eseményen is a vendégek között szerepelt, például a szekszárdi Szigetfeszten, amit mások mellett Kökény Attila nevével isnépszerűsítettek a Tolna vármegyei-Tisza szigetek közösségi oldalán.

Továbbá tagja a Tisza Párt hivatalos Facebook-csoportjának is, ahol rendszeresen publikál, és szerepelt a már említett Kontroll agrárműsorában is, amelynek vendége volt például Magyar Péter is.

Mindeközben hétfő este elérhetetlenné vált Kökény Attila szakmai oldala a Facebookon, ahol a nagy botrányt okozó kommentek megjelentek.

Vélhetően törölte az oldalt a kínossá vált megszólalások miatt – írta a Magyar Nemzet.

