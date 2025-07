Magyar Péter már hónapok óta beszél róla, de még mindig nem állított jelölteket a Tisza Párt

A Fidesz-KDNP mind a 106 körzet jelöltje megvan már, és a Demokratikus Koalíciónál (DK) is megtalálták a jelöltek nagy többségét, viszont a Tisza Pártnak mostanáig egyetlen országgyűlési képviselőjelöltje ismert, aki nem más, mint Magyar Péter. De a Mi Hazánk Mozgalomnál sem lehet még látni sok helyen, hogy kiket indítanak – hívta fel a figyelmet cikkében az Index.

Az Index cikkében azt foglalták össze, hogy a közvélemény-kutatások alapján a parlamenti bejutásra legesélyesebb négy párt hol tart a jelöltállítási folyamatban. A lap úgy értesült, hogy

a Fidesz-KDNP-nél már megvan mind a 106 egyéni választókörzet jelöltje, noha a névsor egyelőre nem publikus.

Korábbi sajtóhírek szerint Orbán Viktor jónéhány körzet esetében úgy döntött, hogy mást indítanak, mint 2022-ben. Az Index szintén arról írt most, hogy „a Fidesz soraiban jelentős személycserék zajlottak le a 2026-os választásokra való felkészülés jegyében. A párt választókerületi elnökeinek cseréje országszerte megtörtént. A Fideszen belül most generációváltásról és fiatalításról beszélnek: több olyan körzetben, ahol korábban idősebb képviselők dolgoztak a frontvonalban, most új, friss arcokat indítanak.”

A lap információi szerint Kubatov Gábor országos pártigazgató és alelnök vezetésével végighallgatták az összes jelöltet az elmúlt két hétben, és megtárgyalták a jelöltek által elkészített választókerületi kampányterveket. Továbbá kiválasztották az összes helyi kampányfőnököt, befejezték a jelöltek és a kampányfőnökök képzését. „A Fidesz eldöntött és jóváhagyott helyi kampánytervekkel rendelkezik, ezek mentén cselekszik már mindenhol. A párt befejezte az összes körzet mérését, közvélemény-kutatással, mindenhol ennek alapján készült el a kampányterv” – írta a lap.

A Tisza Pártnál egyetlen jelölt neve ismert, miközben Magyar Péter már régóta beszél a jelöltállításról

Mindeközben a kormánypártok legfőbb kihívójánál eddig szinte semmit nem lehet tudni arról, hogy kiket indítanak a 106 egyéni választókörzetben. Mint arra az Index felhívta a figyelmet,

a tiszás parlamenti választás egyéni jelöltjeinek címet viselő választási oldal 2026. július 11-én reggel mindössze egyetlen jelölt nevét tartalmazta: Magyar Péterét, aki – mint előzőleg írtuk – már korábban bejelentette, hogy melyik körzetben indul.

A többi konkrét jelöltről, vagy arról, hogy hogy áll egyáltalán az egész kiválasztási folyamat, még nincs információ – noha Magyar Péter egy évvel ezelőtt, 2024. júliusában egy beszédében azt mondta, hogy már 2024. július végén elkezdődik a jelöltek kiválasztásának a folyamata, és azt mondta, hogy legkésőbb 2025 végére le akarják zárni azt. Idén januárban viszont a pártelnök azt mondta a Klubrádiónak, hogy mind a 106 jelöltet egyben fogják bemutatni, „hogy ne vadássza le őket a propaganda vagy a titkosszolgálat”.

Az Index ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a párt alapszabályának bejegyzése után 106 alapszervezetet hoztak létre, választókerületenként egyet, és egyéni országgyűlési képviselőjelöltnek tavaly novemberig lehetett jelentkezni. Közülük egy Tisza-bizottság végzi a válogatást, és sajtóértesülések szerint minden választókerületben több tiszás jelöltet választanak ki (akár 3–5 jelöltet is), akiknek hónapokig kell a Tisza Párttal együtt dolgozniuk, és bizonyítaniuk az alkalmasságukat. Elemzők szerint ezzel két legyet akar ütni egy csapásra az ellenzéki párt: egyrészt úgy vélik, a Fidesz támadásai így választókerületenként nem egy jelöltre szorítkoznak, másrészt van kit visszaléptetni, ha a jelöltről időközben kiderül valamilyen, a párt elől eltitkolt terhelő információ.

Arról, hogy mikor lesznek konkrét jelöltjei a Tisza Pártnak, egyelőre nincs információ – írta az Index, amely szerint a Tisza Párt lesz ugyan egy kongresszusa most szombaton, de ott sem várható a jelöltek megnevezése.

A Demokratikus Koalíció a jelöltállítási munka nagy részét már elvégezte

A DK már 2024-ben bejelentette: mind a 106 egyéni választókerületben terveznek jelöltet állítani 2026-ban, amivel biztosítani akarják a baloldali választási lehetőséget minden magyarországi választópolgárnak.

Emlékeztettek, hogy idén áprilisban Molnár Csaba ügyvezető alelnök arról beszélt, hogy a DK elsőként teljesítette a listaállítás feltételeit a jövő évi parlamenti választásokra. Azt mondta: az országos lista állításához a 106 egyéni választókörzetből legalább 71-ben jelöltet kell állítani úgy, hogy legalább 14 megyében és a fővárosban legyen jelölt, a DK pedig már egy évvel a választások előtt túlteljesítette ezt a feltételt,

hiszen a pártnak több mint 71 nyilvánosan bemutatott jelöltje van minden megyében és Budapesten is.

A párt emellett egy honlapot is létrehozott, ahol folyamatosan mutatják be újabb és újabb jelöltjeiket.

A Mi Hazánk is azt ígéri, hogy mindenhol lesznek jelöltek – de a nevek még váratnak magukra

A Mi Hazánk Mozgalom május elsején jelentette be, hogy mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indít a 2026-os országgyűlési választásra. Azóta a párt közzétette választási programját is, jelöltként azonban egyetlen személy szerepel hivatalos a választás hivatalos oldalán: Toroczkai László.

A pártelnök az előző hétvégén azt mondta: pártja 2026-ban a választásokon „hatalmas meglepetést fog okozni”. A Mi Hazánk elnöke a választási felkészülésről annyit mondott, hogy ő nem magát ünnepelteti, mint például Magyar Péter, hanem ők tényleg dolgoznak. Programot írnak, emberekkel találkoznak, érdemben tesznek azért, hogy Magyarország felvirágozzon.

