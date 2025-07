Magyar Péter most megpróbálkozik azzal, amivel már Márki-Zay Péter is kudarcot vallott

A Tisza Párt bejelentette, hogy egymilliós példányszámban, Tiszta Hang címmel nyomtatott pártlapot adnak ki, amelyet az ország minden pontjára el akarnak juttatni. Ilyesmivel a 2022-es kampányban is kísérletezett már az ellenzék, de akkor nem sokat hozott a konyhára.

Magyar Péter pártjának tervei szerint az ingyenes pártlapot kéthetente adnák ki. „Önkénteseink segítségével mind a 3155 településre eljuttatjuk – még oda is, ahol eddig csak a propaganda szólt” – írták a párt felhívásában, amelyben azzal az állítással is indokolták még a lap kiadását, hogy a közvélemény-kutatások szerint már csak a kistelepüléseken vannak lemaradva a kormánypártoktól (noha ennek a közvélemény-kutatások egy része ellentmond).

A Mandiner szerint

az egymilliós példányszám meglhetősen ambiciózus cél,

miután a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatai szerint a legnépszerűbb hazai napi bulvárlapot, a Blikket 2023-ban lapszámonként átlagosan 39 ezer példányban nyomták ki, a hetilapokat nézve Kiskegyedet átlagosan 100 ezer, míg a Színes RTV-t 98 ezer példányban nyomták ki két éve. Emellett a társadalom jelentős része láthatóan az online sajtó irányába fordult a nyomtatott helyett az utóbbi időben.

A Mandiner iparági forrásoktól úgy értesült: egyelőre nagyon nehéz megtippelni, mennyibe kerülhet az egymilliós példányszám nyomtatása, de egy, a neve elhallgatását kérő szakember elárulta, hogy

egyetlen lapszám kinyomtatása (a tartalom méretétől függően) is több százmillió forintos tétel is lehet ebben a mennyiségben – az ezt követő terjesztésről nem is beszélve.

Magyar Péterék mindezt pártadományokból akarják megvalósítani saját bevallásuk szerint.

A kezdeményezés annyiból nem új, hogy 2022-ben, Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt kampánycsapata is hasonlóval próbálkozott. Azt tervezték, hogy a kampány során három körben ki fognak adni egy újságot, amelyet a 106 egyéni jelöltre szabva fognak terjeszteni az országban. „Amikor azonban Márki-Zay meglátta az első lapszámot, akkor közölte az újságot gyártó Zaránd-féle kampánystábbal, hogy az neki nem tetszik” – közölte korábban a Direkt36, amely szerint Márki-Zay végül „betűről betűre” ellenőrizte az újságban tervezett szövegeket, és részt vett a vizuális megjelenés kialakításában is, miközben a kampánycsapat a háta mögött egy másik verziót is készített az újságírók, és így az egész folyamat káoszba torkollt végül.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetője nyilatkozik a sajtó képviselőinek a párt európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén az önkormányzati, európai parlamenti és nemzetiségi választások napján Budapesten, a Roude Leiw állóhajón 2024. június 9-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)