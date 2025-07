Karácsony Gergely bejelentette, hogy új villamosok érkeznek – de van ezzel egy 32,5 milliárdos probléma

Újabb alacsonypadlós, légkondicionált CAF-villamosok érkeztek Budapestre – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán az MTI szerint. Csakhogy, van egy kis probléma: a villamosok nem férnek fel a budapesti villamospályára, ezért nagymértékű beruházásokra lenne szükség, mielőtt forgalomba állhatnak. Kérdés, hogy honnan lesz erre pénz a főváros jelenlegi anyagi helyzetében.

Karácsony Gergely a járművek érkezését fontos mérföldkőnek nevezte a Budapesti Közlekedési Központ 2030-ig szóló villamosfejlesztési programjában, amely nemcsak új szerelvényeket, hanem a hálózat bővítését, valamint a megállók akadálymentesítését is tartalmazza.

Hangsúlyozta, hogy a bővülő villamoshálózat, valamint a modern, légkondicionált és alacsonypadlós járművek még jobb utazási élményt nyújtanak az utasok számára.

„Ezek a fejlesztések lehetőséget teremtenek arra is, hogy a közterületek is megújuljanak, ezzel élhetőbbé téve a fővárost. A villamos a XXI. századi Budapest közlekedésének egyik alapja. A cél egy élhetőbb, zöldebb és korszerűbb Budapest! ” – fogalmazott Karácsony Gergely.

Egy baj van ezzel: nem férnek fel az új villamosok a budapesti villamospályára, és üzemeltetni sem lehet őket a mostani infrastruktúrával

Arról már nem a főpolgármester, hanem a Telex írt, hogy az új villamosoknál egy megoldandó probléma is van még: ha nem hajtanak végre pályafejlesztést az érintett szakaszokon, akkor a CAF-villamosok nem fognak felférni a pályára.

A lap szerint 32,5 milliárd forintnyi vonal- és kocsiszínfejlesztések kellenének ahhoz, hogy a villamosok üzembe állhassanak a tervezett vonalakon.

„Szóval ha jól értem, mintha vettünk volna egy új elektromos autót, csak nincs hozzá töltőnk?” – összegezte Vitézy Dávid, a Fővárosi Önkormányzat klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának elnöke a testület legutóbbi, hétfői ülésén a problémát. Az ülésen a BKK és a BKV szakembereit beszéltek arról, hogy baj lesz, ha a főváros nem ad pénzt az új villamosok pályafejlesztéseire. A Telex szerint a fővárosi mostani anyagi helyzetében erre a fejlesztésre esély sincs.

A probléma az, hogy úgy tűnik, a villamosokért folytatott nagy harcban a főváros mintha elfeledkezett volna arról, hogy azokat majd üzemeltetni is kell – fogalmazott cikkében a Telex, amely szerint mostanra érhette el az új villamosok száma azt a kritikus szintet, hogy a BKV és a BKK szakemberei segítséget kérjenek. Megoldásként három, különböző forrásigényű megoldást is kidolgoztak, de az biztosnak tűnik:

ahhoz, hogy ennyi villamost zökkenőmentesen fogadni tudjanak, a BKV-nak már rég fel kellett volna újítania a ferencvárosi kocsiszínt, valamint két másik remízen is fejleszteni kellett volna, továbbá vágányokat, kitérőket, karbantartó csarnokokat kellett volna építeni és rendbe hozni. Ahhoz pedig, hogy az új vonalakon is forgalomba állhassanak, át kell építeni a vágányhálózatot, meg kell erősíteni az áramellátást, fejleszteni a jelzőberendezéseket, megemelni és akadálymentesíteni a peronokat (mindezt a BKV már 2022-ben jelezte).

Arról nem is beszélve, hogy ha a 2-es villamos vonalán is leváltanák a CAF-okkal az 53 éves átlagéletkorú Ganz villamosokat, akkor a viaduktnál és az alagútnál is el kellene végezni néhány fejlesztést. Emellett szó volt arról is, hogy a CAF villamosok megjelenhetnek a Szabadság híd futó villamosvonalakon is, de ott is további fejlesztésekre lenne szükség ehhez – miután egy próbameneten kiderült, hogy a CAF orra súrolja a talajt a híd felhajtójánál, és a súlya miatt amúgy is csak számos korlátozással engednék fel a hídra – például kerülni kellene azt, hogy a híd közepén utasokat szállító CAF-ok találkozzanak, máskülönben túlterhelődhetne a híd).

A három megoldási javaslat közül a szóban forgó bizottsági ülésen egyelőre a legolcsóbb csomaghoz szükséges pénz (340 millió forint) előteremtésére kérte fel a főpolgármestert a bizottság.

Vitézy Dávid szerint így alakult ki ez a helyzet

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a közösségi oldalán fűzött némi kommentárt a Telex cikkéhez. Azt írta: „Szeretném, ha nem maradna félreértés ez ügyben senkiben: nem arról van szó, hogy a BKK szakemberei ne tudták volna, mekkora villamost rendelnek, és most lepődtek meg. Nem, a magyarázat prózaibb: a jogállami viták miatt a szükséges beruházásokhoz a forrást nem kapta meg Magyarország, így Budapest sem.”

„A CAF-villamosokra a nagy keretszerződést még 2014-ben a BKK vezetőjeként én kötöttem meg – ez az 51 db villamos még mindig ebből a szerződésből érkezik. Az első perctől tudtuk, hogy az új alacsonypadlós villamosokhoz más infrastruktúra kell. Akkoriban erre a BKK meg is kapta az uniós forrást, így építettük teljesen újjá a Budafok kocsiszínt, alakítottuk át Szávát, emeltük meg a peronokat az 1-es, a 3-as villamos vonalán, a Budai Fonódó vonalán, építettük át (némi vita után egy sávosra a szélesebb peronok miatt) a Bartók Béla út belső szakaszát.”

„Így aztán most nem tudni, honnan lesz pénz a tervezett 32 milliárdos csomagra, amiből a két legnagyobb tétel Ferencváros kocsiszín újjáépítése és a 2-es villamos vonalának alkalmassá tétele lenne. Ha ennyi uniós pénz nem is jön, legalább 6-7 milliárd kéne a kocsiszínek alkalmassá tételére – akkor a CAF-ok új vonalakra már nem mennek, csak oda, ahová ma is. Ha ez sincs, akkor jön a 340 milliós válságterv, ennek a finanszírozásáról döntött is a bizottság a javaslatomra fővárosi saját forrásból. Ez arról szól, hogy ha további kocsiszínek nem lesznek átalakítva, akkor legalább a legminimálisabb beavatkozásokat végezzük el az új villamosok fogadására – ez max. 2–3 évig jelent átmeneti és rossz megoldást, hosszabb kocsiszíni meneteket, észszerűtlen üzemeltetést, de legalább működő új villamosokat” – összegezte a helyzetet Vitézy Dávid, aki szerint: „Ez ügyben a Fővárosnak nincs más út, csak előre. Minden tendert feltételesen kiír a BKK, minden munkát előkészít, és reméljük, előbb-utóbb a szükséges uniós forrást megkapjuk.”