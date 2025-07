Az energiaügyi miniszter felfedte Orbán Viktor egyik meglepő döntésének hátterét

Lantos Csaba energiaügyi miniszter az Indexnek adott interjúban beszélt arról, hogy pár hónappal ezelőtt miért döntött úgy Orbán Viktor, hogy bizonyos feladatköröket elvesz Rogán Antal és Gulyás Gergely miniszterektől.

A miniszterelnök február végén döntött attól, hogy Rogán Antal és Gulyás Gergely minisztériumaitól több feladatkör az energiaügyi minisztériumhoz került át. Lantos Csaba most azt mondta erről: a döntés nem előzmény nélküli, ugyanis már tavaly átvette az Energiaügyi Minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóságot. „Az év elején további fontos terület, az infokommunikáció és a digitalizáció is a minisztériumunkhoz került. Ez elsőre talán meglepőnek tűnhet, de logikus lépés volt, az energiaügy, vízügy és környezetvédelem mellé jól illeszkedik az a digitális infrastruktúra, amely a modern állam működésének alapja” – mondta Lantos Csaba az Indexnek, majd hozzátette:

A politikai logikát is érteni kell: mivel választás közelít, Gulyás Gergely és Rogán Antal minisztereknek elsősorban politikai munkájukra kell koncentrálniuk.

A döntés akkoriban a magyar sajtó egy része Rogán Antal (azóta lezárult) szankciónálási botrányával hozta összefüggésbe, vagy éppen Gulyás Gergely esetében azzal, hogy korábban jó viszonyt ápolt Magyar Péterrel.

Lantos Csaba arról is beszélt az interjú későbbi részében Magyarország energiahelyzetével kapcsolatban: Brüsszel azt szeretné, hogy leváljunk az orosz energiáról, de ezt a kérdést „nem politikai-ideológiai alapon kell megítélni”, mivel „földrajzi-fizikai adottságokon” alapul.

Ha ránézünk az energiaválságra, akkor az egyik egyértelmű tanulság az, hogy Magyarország jelentősen kiszolgáltatott Oroszországnak. Ebből nem kéne inkább más tanulságokat leszűrni, mint azt, hogy ismét Brüsszel a hibás? Főleg úgy, hogy a nemzeti kormány a szuverenitási kérdéseket hangsúlyozza „Szerintem a kormányzati álláspont helyes: nem politikai-ideológiai alapon kell megítélni alapvetően földrajzi-fizikai adottságokon alapuló szakmai kérdéseket. Az üzleti életben is az a józan tanács, hogy ne csak egy szállítóra építsük a beszerzést, hanem diverzifikáljunk. De az is igaz, hogy ezt mi már meg is tettük. Vásárolunk amerikai, azeri, török gázt is […]. Csakhogy ha az amerikai forrás megszűnik, vissza lehet térni az oroszhoz. De ha az oroszt tiltják be, azonos feltételekkel nem lesz mivel helyettesíteni. Persze le lehet váltani az orosz forrást – csak sokkal drágábbra” – mondta a miniszter, majd azt is hozzáfűzte:

„És ez a lényeg. Mi kiszámoltuk: az orosz energiaembargó évente körülbelül 2 milliárd euróval növelné meg az ország energiaszámláját. Ezt valakinek ki kell majd fizetnie.”

„Három lehetőség van: az első a rezsivédelem feladását jelentené, de elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a többletterheket a magyar emberek fizessék meg. Ha a vállalatokra tolnánk, az még tovább rontaná a versenyképességüket. Vagy kifizeti az állam – ez rontja a fiskális helyzetünket és pont ezzel a 2 milliárd euróval rontja a fizetési mérlegünket is. Ez egy csapdahelyzet. Nem tudok mást mondani, ez egy tudatos politikai támadás. Az energetikán keresztül próbálnak minket politikailag meggyengíteni. Ez már nem szakpolitikai vita. Ez hatalmi harc” – összegezte véleményét Lantos Csaba.

Kiemelt kép: Lantos Csaba energiaügyi miniszter beszédet mond a Solar Markt Csoport naperõmûvének átadásán Szihalom határában 2024. szeptember 10-én (Fotó: MTI/Vajda János)