Nagy Feró megszólalt Azahriah „véglényezéséről”: Ennek a kis taknyosnak agyára mehetett a jó dolga

Nagy Feró, a Beatrice Kossuth-díjas frontembere kritizálta Azahriah-t azt követően, hogy a fiatal zenész „értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” nevezte a Fidesz szavazóit.

Mint a múlt héten írtuk, Azahriah egy (utóbb letörölt) Instagram-posztban „értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” nevezte a Fidesz szavazóit. A kijelentésére több közéleti szereplő is reagált, amelyet követően a zenész bocsánatot kért. A mondat azonban Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában is téma volt még.

Ezzel kapcsolatban a Bors kérte ki Nagy Feró véleményét. Az énekes a bulvárlapnak azt mondta: „Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy ez a kölyök miről beszél, de gyanítom, neki sincs sok esze, ami lássuk be, sokkal nagyobb baj. Főiskolát végzett emberként próbáltam értelmezni, hogy mire is gondolhatott a költő, majd bevallom, bele-belelestem Azahriah néhány dalába, és rájöttem, a leírt sorainál csak a dalszövegeit értem kevésbé.”

„Azt hiszem, hogy ennek a kis taknyosnak agyára mehetett a jó dolga, így unalmában megkereste a közelében fellelhető legnagyobb épeszű erőt és, hogy egy kis izgalomhoz jusson, magára is rántotta azt. Más magyarázatot nemigen találok”

– foglalta össze Nagy Feró, miközben azt is megjegyezte: „Ha valaki, akkor én tudom, milyen is rendszerkritikusnak, sőt a rendszer ellenségének lenni. Azahriah egy szerencsés kor gyermeke, hiszen nem kényszerül arra, hogy gondolkodjon, vagy legalább meggondolja a szavait. Szabad neki zagyvaságokat beszélni, énekelni és írni anélkül, hogy bárkitől vagy bármitől tartania kellene. Ennek fényében bátran ki is áll az ostobasága mellett.”

„Ez az aranyos, balhés hülye gyerek degeszre kereste magát, de szerintem fogalma sincs, mi is a baja”

– tette hozzá.

Kiemelt kép: Nagy Feró magyar énekes, színész, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere 2024.04.15-én (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)