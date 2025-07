Talabér Krisztián: Egyre több botrány lát napvilágot a Tisza Pártnál, elpártolhatnak a bizonytalan szavazók

Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 műsorában beszélt arról, hogy a Tisza Pártnál egyre több botrány lát napvilágot, és ezek miatt a párt elveszítheti a bizonytalan szavazókat, velük együtt pedig a 2026-os választást is.

Talabér Krisztián elmondta: teljesen érthető, hogy Varga Judit múlt heti megszólalása feszültséget váltott ki a párton belül.

Mint fogalmazott, a párt több mint egy éve létezik, „de még mindig talán azt mondhatjuk, hogy egy egyszemélyes pártról van szó, egy one-man showról, ahol Magyar Péter emelkedik ki.”

Véleménye szerint az utóbbi egy évben hiába próbálkoztak az egyes szakterületek mentén embereket felépíteni, ez nem sikerült, és nem látszik a párt kormányzóképessége sem.

Arról, hogy miért lehetett ekkora visszhangja Varga Judit múlt heti mondatainak, Talabér Krisztián azt mondta: Magyar Péter a volt felesége, és az ő zsarolása által vált ismertté a magyar politikában, ezért okoz ez feszültséget még mindig. Szerinte Ordas Eszternek, a Tisza Párt frakcióvezetőjének a lemondásánál is az lehetett „az utolsó csepp a pohárban”: meglátása szerint egy évnyi közös munka után a párton belül is tudhatják, hogy igazak lehetnek a pártelnökre azok a dolgok, amik elhangzottak róla. De kellemetlen volt a pártnak Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívása, valamint Ukrajna támogatásával kapcsolatos ügye is – tette hozzá.

Talabér Krisztián. ezt követően, a 2026-os választás esélyeire utalva úgy összegzett, hogy „a bizonytalan szavazók kellenének ahhoz, hogy vidéken is tudjon fordítani [a Tisza Párt]. Ám ezek a botrányok, amik folyamatosan jönnek ki […] ezek mind-mind idegenítik el a bizonytalan szavazókat a Tisza Párttól.”

A teljes beszélgetés alább megtekinthető:

Kiemelt kép: Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője