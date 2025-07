Gulyás Gergely: Olyan támogatás érkezik, amire „évtizedek óta nem volt példa”

Csütörtökön délelőtt 10-től ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt. A fejleményeket élőben követjük cikkünkben.

Mint korábban írtuk, szerdán összeült a magyar kormány. Az ülésen született döntések egy részét Orbán Viktor miniszterelnök röviden már ismertette egy Facebookon, ezeket fejtik most ki részletesebben csütörtökön.

Gulyás Gergely azzal kezdte mondandóját, hogy emlékeztetett: a kormányinfón döntöttek a 3 százalékos kormánystart lakásprogramról. Mint mondta, már a Demján Sándor Program részeként szó volt az otthonteremtés kérdésköréről, és az új programokról, amelyeknek egy része már el is indult (többek közt például a bankok által vállalt önkéntes lakáshitel kamatplafon,

Hozzátette:

a szerdán elfogadott támogatással „egy olyan új terméket alkottunk, amire évtizedek óta nem volt példa.”

Úgy vélik, hogy ezzel nagyon nagyot léphetnek előre az otthonteremtés területén – mondta a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy a mostani program – sok korábbi intézkedéssel ellentétben – nem függ össze sem a családalapítással, sem a gyermekvállalással, ezektől függetlenül jár az érintetteknek a lehetőség.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a 18 és 40 év közti korosztályban magas azoknak az aránya, akiknek nincs saját tulajdonú ingatlanjuk, így őket érintheti ez elsősorban. De a program mindenkire vonatkozik, nincs korhatára – jegyezte meg. Ugyanakkor elvárás, hogy legyen legalább kétéves társadalombiztosítása jogviszonya legyen az igénylőnek – tette hozzá Gulyás Gergely.

A miniszter szerint 50 millió forint a maximálisan igényelhető összeg, valamint feltétel az is, hogy a megvásárolandó ingatlan nem kerülhet többe 100 millió forintnál, az átlagos négyzetméterár pedig nem lehet több 1,5 millió forintnál.

Elmondása szerint ebben a kérdésben hosszú eszmecserét folytattak, hogy hol húzzák meg a határt.

A miniszter felsorolta azt is, hogy mekkorák lehetnek a törlesztőrészletek az igényelt összeg függvényében a kedvezményes hitel mellett, és azt is, hogy mennyivel többet (jóval több mint másfélszeresét) kellene másképp ugyanezért fizetniük az igénylőknek piaci alapon.

A program szeptembertől lesz elérhető, a Bankszövetséggel már megtárgyalták a részleteket, a bankszektor pedig készen áll a programra – ismertette Gulyás Gergely.

Mint mondta, rövid időn belül megjelennek a pontos részletszabályok is, és reményeik szerint szeptembertől tömegesen igényelhetik a magyarok ezt a támogatást.

NATO- és EU-csúcs, ukrán uniós tagság, aszálykárok, családtámogatás, Kapu Tibor

A miniszter arról is beszélt, hogy a kormány a minap értékelte a NATO és az EU csúcstalálkozóját is. Szavai szerint a két találkozó értékelése annyiban tért el, hogy a NATO-csúcson változott a hangnem az előző, egy évvel korábbi találkozóhoz képest, az EU-csúcson azonban nem láttak újdonságot e tekintetben. Mint mondta, Ukrajna NATO-tagsága jelenleg nincs napirenden, az Európai Unió vezetői viszont továbbra is fel akarják venni Ukrajnát, noha a magyarok a Voks 2025-ön jelezték, hogy ezt nem szeretnék.

„Mind Brüsszelből, mind Kijevből egyre nagyobb nyomás helyeződik a magyar kormányra” – tette hozzá, majd utalt arra, hogy a minap a Nemzetbiztonsági Bizottságot is tájékoztatták arról, hogy Ukrajna magyar újságírókat is megkeresett azért, hogy megváltoztassák a magyarok véleményét.

Hozzátette: Magyarország továbbra sem támogatja azt, hogy Ukrajnával megkezdje az EU a csatlakozási támogatásokat. De megfogalmazása szerint ez a szó szoros értelmében nem vétó a magyar kormány részéről, hanem szimplán annyi történik, hogy nem járulnak hozzá a döntéshozatalhoz. Gulyás Gergely ezen kívül beszél még az aszálykárok ügyéről is, amelyeket a kormány igyekszik enyhíteni.

Ezután Vitályos Eszter vette át a szót, aki Kapu Tibor múlt héten kezdődött űrmissziójának részleteit ismertette. Mint mondta, nagyon büszkék rá, és sok sikert kívánnak a visszatéréshez is.

A szóvivő emlékeztetett ara, hogy július elsejétől újabb jelentős lépést tettek a családtámogatások terén a családi adókedvezmény emelésével, amely – mint emlékeztetett– 2026 január 1-től megint csak 50 százalékkal fog emelkedni. Emellett a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) is adómentes lett e hónap elejétől – tette hozzá.

